Den heteste sommeren noensinne har gitt oss værrekorder i fleng. Her er de fem største.

Gjennom sommeren 2018 har varmerekordene stått i kø.

Bergenserne har i likhet med resten av Sør-Norge svettet seg gjennom den varmeste sommeren noensinne.

Her er en oversikt over de viktigste værrekordene så langt i år.

1. Gamle varmerekorder ble knust

Den 27. mai kom første store rekorden. Da ble det målt hele 29,8 grader på målestasjonen i Florida, og dagen endte opp med å bli den varmeste maidagen noensinne.

Like etterpå endte mai 2018 opp med å bli den varmeste registrerte maimåneden. Det har aldri vært målt en høyere middeltemperatur i mai på værstasjonen på Florida.

Jannica Luoto

Fredag 27. juli, to måneder etter den første rekorden, ble den gamle varmerekorden i Bergen fra 1947 knust. På Florida viste gradestokken hele 32,2 grader.

Samme dag ble også fylkesrekorden for Hordaland slått. Varmest ble det i Etne, hvor det ble målt 34,4 grader.

Ifølge Meteorologisk institutt endte juli måned opp med å bli tidenes varmeste julimåned i Norge (delt med samme måned i 2014).

Månedstemperaturen over hele landet var fire grader over normalen.

2. Høye badetemperaturer

Med varmere vær stiger naturlig nok badetemperaturene også. I Bergen har badetemperaturene blitt registrert siden 2013.

Årets baderekord gikk til badestedet Vollane, hvor det ble målt litt over 20 grader i sjøen 30. mai. Det er det høyeste noen gang målt på dette badestedet.

Eirik Brekke

Samme dag var det 18,7 grader i sjøen på det populære badestedet Helleneset.

Varmt var det også både på Gamlehaugen, i Sandviken sjøbad og ved Kyrkjetangen, med temperaturer mellom 20 og 21 grader.

Ifølge Bergen kommune har det også vært rekordgod kvalitet på de over 20 badeplassene de kontrollerer i Bergen og omegn. Kvaliteten har de aldri rangert så høyt som i år.

3. Tørreste året på 70 år

Grunnvannet i Norge er ekstremt lavt. Tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat viser at grunnvannet i juli ikke har vært så lav på hele 70 år.

Dette har ført til at lakseelver og vannverk har tørket ut, og brønner har gått tomme for vann. Avlingene til norske bønder har tørket ut.

Juli måned var unormalt tørt, men det ble ingen tørkerekord. Ifølge Meteorologisk institutt regnet det bare 50,7 millimeter, som er en tredjedel av normalen.

Paul S. Amundsen

Om vi skal tro Meteorologisk institutt ligger årets sommer an til å slå den store tørkesommeren i 1947, men da må august bli like varm og tørr.

Sesongprognoser for august måned, laget av klimaforsker Erik Kolstad, kan tyde på at det blir tilfelle.

Hvordan blir august - våt eller tørr? Sommeren 1947 er ansett som tidenes tørreste, men 2018-sommeren kan utfordre rekorden 👀 Vi får se! Om været fortsetter ut august slik det har gjort i juni og juli vil sommeren 2018 bli tørrere enn 1947 på veldig mange målere i #SørNorge! pic.twitter.com/Ti6J4GDxUf — Meteorologene (@Meteorologene) July 25, 2018

4. Den mest krevende skogbrannsesongen noensinne

På grunn av været har også skogen og gresset tørket ut. Dette har ført til et rekordår i antall branner.

I hele Hordaland er det registrert 121 store og små branner i skog, utmark, og innmark i år.

27 av disse er registrert i Bergen, ifølge tall fra Bergen Brannvesen.

THOMAS SKJÆVELAN

På landsbasis har det så langt vært over 700 flere skog- og utmarksbranner mer enn hva som ble registrert i fjor. Dette viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ann Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør i DSB, beskriver det som den mest krevende skogbrannsesongen de har opplevd noensinne.

5. Fjerde varmeste året på verdensbasis

Sett i et større perspektiv ligger 2018 an til å bli det fjerde varmeste året på verdensbasis siden målingene startet i 1910. Dette viser statistikk fra The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Ifølge samme statistikk var mai den varmeste måneden i Europa noensinne med 2.7 grader varmere enn gjennomsnittet.

Juni måned var også på varmetoppen. Europa hadde sin nest varmeste juni noensinne, og det var den tredje varmeste noen gang målt i USA.