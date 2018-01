Å få flere i jobb blir en hovedprioritet framover, fastslår partilederne for Høyre, Frp og Venstre på tredje dag av regjeringsforhandlingene på Jeløya.

– Vår visjon er et samfunn der alle kan delta. Vi skal senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne og de som har pådratt seg hull i CV-en, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg under en presseorientering på Hotell Jeløy Radio torsdag.

– Ledigheten går ned, sysselsettingen går opp. Men vi kan ikke lene oss tilbake og si at jobben er gjort. Det viktigste vi gjør, er å legge til rette for at alle som kan delta i arbeidslivet, får muligheten til det og gjør det, tilføyde Frp-leder Siv Jensen.

Venstre-leder Trine Skei Grande la til at en inkluderingsdugnad vil bidra til at Norge blir et rausere samfunn.

Partene i arbeidslivet skal inviteres i den såkalte inkluderingsdugnaden, sammen med sosiale og ideelle entreprenører. Lønnstilskudd og arbeidstrening er eksempler på eksisterende tiltak som de borgerlige partiene vil satse videre på.

– Men vi skal også tenke nytt, sa Solberg, og la til at det blir en av de viktigste oppgavene for regjeringen framover å sørge for at arbeidsdeltakelsen øker i bestemte grupper.

– Det gjelder spesielt funksjonshemmede, enkelte innvandrergrupper og unge mennesker som ikke har fullført en utdannelse, sa hun.