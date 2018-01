– Christine Meyer ga inntrykk av en leder som ikke visste hva hennes rolle var. Hun blandet sammen politikk og fag, hevdet finansminister Siv Jensen (Frp) i SSB-høringen. Meyer hadde en helt annen historie.

Siv Jensen stilte sammen med ekspedisjonssjef Amund Holmsen og finansråd Hans Henrik Scheel som de siste på programmet på stortingshøringen om SSB-saken onsdag.

Jensen ga en helt annen virkelighetsbeskrivelse enn det Meyer og hennes tidligere forskningsdirektør hadde gitt litt tidligere på dagen. De mente begge at det var innvandrerregnskapet og forsker Erling Holmøy som var hovedanliggendet da Finansdepartementet ville stanse omorganiseringen av byrået i høst. Det avviste Jensen fullstendig.

– Departementet har ikke utfordret eller overskredet grensen for SSBs faglige uavhengighet, sa Jensen.

Fakta: Dette er saken Christine Meyer var sjef i Statistisk sentralbyrå (SSB) frem til hun 12. november ble enig med Finansdepartementet om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling.

I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

Bakgrunnen for konflikten var interne stridigheter i SSB og en omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået. Et moment er at forskningsavdelingen skulle krympes og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.

Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vakt bekymring i Frp og fått flere til å stille spørsmål ved hennes objektivitet. Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, var blant dem som skulle omplasseres.

– Skjønte ikke alvoret

Hun mente at innvandring ikke har noe med saken å gjøre, men at SSB-sjefen ikke lyttet til advarslene om konsekvensene den planlagte omorganiseringen kunne få.

– Vi stilte gjentatte spørsmål om samfunnsoppdraget kunne ivaretas. Det må ses på som advarsler mot å gjøre for store endringer. Som leder for SSB kan du ikke se bort fra så tydelige styringssignaler fra departementet, sa Jensen.

Hun sa at uroen på høsten skyldtes at det da ble klart hvilke konsekvenser omorganiseringen ville få. Da grep Jensen inn, og kalte Meyer inn til flere samtaler.

– Gjennom mine samtaler med henne, ble jeg bare mer urolig. Jeg fikk inntrykk av at hun ikke skjønte alvoret. Hun ga inntrykk av en leder som ikke visste hva hennes rolle var. Hun blandet sammen politikk og fag. Hun ønsket å snakke om innvandring, noe jeg ikke syntes var relevant, sa Jensen.

Frp-lederen mente at omorganiseringen av forskningsavdelingen ville gjøre det umulig for SSB å levere de statistikkene de er forpliktet til.

– Det er fint å effektivisere, men man kan ikke effektivisere seg vekk fra selve kjerneoppdraget, sa Jensen.

– Tvang meg til å slutte

Tidligere i høringen sa Meyer at Jensen tvang henne til å slutte uten å ta hensyn til lover og regler.

– Når det gjelder min avgang, må jeg si at finansministeren i realiteten tvang meg til å gå av, uten hensyn til de lover og regler som gjelder for avslutning av arbeidsforhold i staten, sa Meyer da hun holdt sin innledning.

Meyer avviste at hun ikke hørte på advarsler om omstillingsprosessen i SSB.

– Det er ikke dokumentasjon på at departementet ba meg endre eller stoppe prosessen etter at styret godtok prosessen på sitt styremøte i april. Jeg ble ansatt med et klart mandat om å omstille SSB, sa Meyer.

Hun gikk igjennom de enkelte møter og brev som hadde gått mellom henne og eierne.

– Det var aldri noen tvil om at samfunnsoppdraget skulle bli godt ivaretatt, og det var gode planer for hvem som skulle utføre de nødvendige oppgavene, hevdet Meyer.

Fikk sms fra Skei Grande

– Innenfor innvandringsfeltet er det min vurdering at SSB har vært utsatt for et politisk press som har gått ut over den faglige uavhengigheten. Det gjelder særlig innvandrerregnskapet, sa Meyer.

Hun omtalte sin egen uttalelse om at innvandrerregnskapet er «et sårt punkt» slik:

– Jeg fikk sms fra Venstres leder med spørsmål om jeg som SSB-leder kunne stå for hvordan innvandrerregnskapet ble brukt i den politiske debatten. Disse tallene er fremskrivninger og svært usikre estimater. Da jeg uttalte at innvandrerregnskapet var et sårt punkt, var det den faglige bekymringen jeg viste til.

VG har fått tilgang til tekstmeldingen. Der skrev Trine Skei Grande blant annet «Det er knapt en rasist-e-post i min innboks for tiden som ikke bruker SSB som sannhetsvitne. Synes dere dette er greit?»

Frp er som kjent tilhenger av innvandrerregnskapet. Skei Grande sitter i disse dager i regjeringsforhandlinger med nettopp Frp.

«Du må lytte til mine signaler»

Meyer sa på høringen at hun ikke kan skjønne annet enn at finansminister Siv Jensens misnøye med henne skyldtes innvandrerregnskapet.

– Vi lyttet på signalene, og det var bare mindre endringer i forskningsavdelingen vi satt igjen med. Da kunne jeg ikke se noe annet enn at det var andre begrunnelser enn de som offisielt ble fremsatt. Ut ifra den historien jeg hadde med finansministeren, måtte det dreie seg om innvandring, sa Meyer.

Mazyar Keshwari (Frp) påpekte at det ikke er noe i dokumentene som tyder på at innvandring var et tema i møtene mellom departementet og Meyer. Til det svarte Meyer at det kom frem i samtaler hun hadde, og at hun fikk flere telefoner der hun ble fortalt at hun «brukte opp» finansministerens tillit når hun snakket om innvandring.

– På middag med finanskomiteen tok finansministeren det selv opp med meg: «Du må lytte til mine signaler. Christine» sa hun. Jeg oppfatter det veldig alvorlig, sa Meyer.

Jensen gjentok flere ganger at innvandring ikke var et tema i hennes samtaler med Meyer.

– Hun ville snakke om innvandring noen ganger, men jeg mente det var en avsporing. Under middagen sa jeg til henne at hun ikke burde blande sammen rollene, og det står jeg for, sa Jensen.

LO og NHO advarte

Sjeføkonomene Øystein Dørum i NHO og Roger Bjørnstad i LO advarte mot SSB-omorganiseringen flere ganger, blant annet i et møte i regjeringens kontaktutvalg.

Høringen ble åpnet med at de to sjeføkonomene rettet skarp kritikk mot Bye-utvalgets forslag til omorganisering av statistikkbyrået – og Meyers forståelse av SSBs samfunnsoppdrag.

Begge mener Meyers planlagte omorganisering av SSB ville ha rammet SSBs kjerneoppgaver, mens mindre viktige oppgaver ville blitt vektlagt.

– Jeg er usikker på om Meyer har forstått hvor viktig SSBs samfunnsoppdrag er, lød det fra Dørum.

Senere hevdet de ansattes styrerepresentanter at Meyer forsøkte å påvirke valget av de ansattes representanter i SSB-styret.