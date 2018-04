Utenriksdepartementet (UD) og norske flaggprodusenter er uenige om rødfargen i Norges flagg.

Lovverket sier at det norske flagget skal være «høirødt» og «mørkeblaat», uten å spesifisere det noe mer. Derfor har UD nå laget en instruks der fargene blir definert med koder. Men Norges flaggprodusenter bruker en helt annen rødfarge enn den UD benytter seg av.

– Den er direkte feil. Den går mot det oransje spekteret og er blassere enn hvordan rødfargen skal være. Det er ikke slik vi lager norske flagg, sier Per Henrik Langseth Zagar, daglig leder ved Flaggfabrikken i Larvik til Aftenposten.

Han ber UD om å rydde opp.

– I mangel av klart definerte fargekoder vil man i praksis måtte ha en viss toleranse for at fargenyansene kan variere noe. De ulike produsentene, så vel som folk flest som kjøper flagg, synes da også selv å ha en god følelse for hva som fremstår som «riktig» i denne forbindelse, sier underdirektør Arthur B. Knutsen i UDs diplomatseksjon.

Han legger til at fargekoden kun er en «intern anbefaling» og at de er ment for trykking på silkepapir.