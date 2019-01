– Jeg har et ønske om at partiet skal lykkes.

– Jeg har nå gått av som partileder i KrF. Jeg vil gi en stor takk til KrF og alle KrFere som har gitt meg så mange muligheter. Jeg kjenner på stolthet over hva partiet har fått til i årene jeg har hatt gleden av å lede KrF. Og vi har sammen bidratt til et varmere samfunn, skriver Knut Arild Hareide på Facebook.

Han ønsker sine partikolleger lykke til i regjeringssamarbeidet.

– Dere vet at det ikke var mitt ønske. Men jeg har et ønske om at partiet skal lykkes med KrFs politikk i regjeringen Solberg. Jeg vil derfor ønske Olaug og Kjell Ingolf alt godt inn i det viktige arbeidet de nå står i, skriver han.

– Selvsagt kjenner jeg på blandede følelser. Men jeg fulgte det jeg mente var best for KrF og landet. Da er det også enklere på avgangens dag og stå igjen på perrongen selv om regjeringstoget har gått, avslutter den avgåtte partilederen.

Nestleder Olaug Bollestad er konstituert som partileder frem til partiet kan velge en ny leder på landsmøtet.