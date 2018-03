Ap sier ja til Acer, men stiller åtte «ufravikelige» krav. Hva slags følger vedtaket får for den norsk-skotske kraftkabelen NorthConnect er usikkert.

Med 31 mot 16 stemmer ga landsstyret i Arbeiderpartiet en fullmakt til stortingsgruppen som åpner for norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

Forutsetningen er at videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» krav.

Forutsetning

– Dersom dette skulle inntreffe, må det medføre at Norge umiddelbart sier nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i Stortinget, heter det i vedtaket.

Dermed legger Ap opp til at Norge på et senere tidspunkt kan reservere seg mot et energisamarbeid med EU, som partiet altså i utgangspunktet ønsker å inngå.

Støre trosset LO

Rundt 100 Ap-ordførere har skrevet under et opprop mot Acer. Motstanden er også sterk i en rekke fylkeslag, og mandag ba LO-sekretariatet om at hele saken utsettes.

– Dersom stortingsgruppen velger å overse grasroten i partiet og fagbevegelsen og si JA til EUs tredje energimarkedspakke, er jeg redd flere vil forlate oss. Både medlemmer og velgere, skrev vararepresentant Tove-Lise Torve fra Møre og Romsdal tirsdag på Facebook-siden sin.

Etter voteringen i Folkets Hus i Oslo onsdag fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre spørsmål om hva han tror kan bli kostnaden for egen del ved å trosse intern motstand.

– Stort engasjement opphever ikke vårt ansvar for å ta beslutninger. Jeg har lyttet til uroen. Vi har nitid forsøkt å gjenspeile uroen i forutsetningene som vedtaket lister opp.

Åtte krav

Nasjonal kontroll over vannkraftressursene er første krav på lista. Nummer to slår fast at minst to tredeler av norske vannkraftressurser skal være offentlig eid.

Videre krever Ap at beslutninger om nye utenlandskabler skal være opp til Norge suverent, samt at Statnett skal eie og drifte alle fremtidige mellomlandsforbindelser.

Spørsmålet er imidlertid hvordan Ap-vedtaket rammer den 650 kilometer lange kraftkabelen NorthConnect mellom Sima i Hordaland og Aberdeenshire i Skottland.

Etter det NTB forstår er det ingenting i Aps vedtak som hindrer at denne kabelen kan bli bygd, selv om kritikerne frykter høyere strømpris og mindre tilgang på billig kraft for industrien.

Usikkert

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han vil være varsom med å kommentere spørsmål knyttet til NorthConnect og viser til at det pågår en konsesjonsbehandling knyttet til dagens lovverk.

– Vi sier at en eventuell ny kabel fra Norge må vurderes opp mot samfunnsøkonomisk lønnsomhet og erfaringene med de to forrige. Det har fagbevegelsen vært veldig opptatt av, sier Støre.

Ap-vedtaket forutsetter endringer i energiloven, og det kan dermed være vanskelig å sette en stopper for et prosjekt som allerede er godt i gang og har planlagt byggestart i 2019.

Etter det NTB forstår vil resultatet kunne bli at NorthConnect bygges, under forutsetning av at kabelen skal eies og driftes av Statnett og ikke private aktører.

NorthConnect er eid av svenske Vattenfall og de tre norske kraftselskapene E-CO Energi, Agder Energi og Lyse.