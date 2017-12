Datakriminelle kan ta over PC-en din for å utvinne kryptovaluta som for eksempel bitcoin. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Rapport: Faren for dataangrep fra kryptokriminelle øker i 2018

Faren for at kryptokriminelle tar over PC-en din og bruke den til å utvinne bitcoin og annen kryptovaluta – uten at du aner det, øker i 2018, ifølge rapport.