Fædrelandsvennen: Isbil beskutt i Lillesand

En mann i 40-årene er siktet for grove trusler med våpen i Lillesand etter at han skal ha truet en isbilsjåfør tirsdag kveld.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Fædrelandsvennen erfarer at det også ble avfyrt skudd mot isbilen i 19-tiden tirsdag.

Politiet gjennomførte en større politiaksjon for å få pågrepet mannen, som forskanset seg i en bolig. I 23.30-tiden ble han pågrepet uten dramatikk.

Mannen i 40-årene skal avhøres i løpet av dagen og er siktet for grove trusler med våpen. Politiet ønsker ikke å gå i detalj om hvordan våpnene er benyttet, og motivet for handlingene er ukjent. Den siktede er imidlertid kjent for politiet fra tidligere.

– Det er først og fremst en kjempetrist sak. Vårt fokus nå er å ta vare på sjåføren, sier kommunikasjonsdirektør Mari Ellestad i Diplom Is.

Hun bekrefter at sjåføren er fysisk uskadd.