Forsvarsministeren: – Det er et annet Afghanistan nå enn for 20 år siden

– Det er fortsettelsen som vil vise hvor vellykket vår tilstedeværelse i Afghanistan har vært, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var på plass da de siste soldatene som har vært stasjonert i Kabul, ankom Gardermoen mandag kveld.

NTB

– Jeg er fornøyd med innsatsen fra Forsvaret, også i disse vanskelige siste ukene, og at vi nå får alle hjem, sier forsvarsministeren til NTB.

Sammen med blant andre forsvarssjef Eirik Kristoffersen var han på Gardermoen mandag kveld for å ta imot flyet med de siste norske soldatene som tjenestegjorde i Afghanistan.

Det er 20 år siden USA og andre vestlige land startet offensiven i Afghanistan, få uker etter 11. september-angrepene.

– Det er et annet Afghanistan nå enn da, så får fortsettelsen vise hvor vellykket vår tilstedeværelse har vært. Taliban ser på seg selv som en politisk faktor, og det gjorde de ikke for 20 år siden. I samtaler har de gitt signaler om at de er veldig annerledes nå enn det de da sto for. Enten er det et janusansikt eller et tegn på utvikling. Det kan være lov å være litt optimistisk, sier Bakke-Jensen.

– Kan vi stole på Taliban?

– Nei, det vet vi ikke ennå. Det er viktig at det internasjonale samfunnet snakker med én stemme og ansvarliggjør Taliban for den fremferden de kommer til å vise fremover. Og vi får se hvor langt det strekker seg – om de er annerledes nå enn for 20 år siden, sier han.