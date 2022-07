Slik markeres 22. juli elleve år etter

Fredag markeres elleveårsdagen for 22. juli. Samtidig er Oslo-skytingen en påminnelse om at en ikke må slutte å kjempe mot ekstremisme, sier støttegruppe-leder.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Terrorangrepet i Oslo har rystet oss. Det er vondt å vite at enda flere mennesker nå kjenner på de samme følelsene som følger av å være etterlatt eller overlevende etter et terrorangrep. Terrorangrepene minner oss på at vi aldri må slutte å kjempe mot utenforskap, hatprat, konspirasjonsteorier og ekstremisme, sier Lisbeth Røyneland til NTB.

Hun er leder i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Les også Jens Kihl: «Noreg burde ha lært av 22. juli. Men no gjer vi alle feila éin gong til.»

Utøya ligger i Tyrifjorden i Hole kommune. I forgrunnen kommer båten Thorbjørn som frakter personer og gods til og fra øyen. 22. juli er det elleve år siden terrorangrepet der 69 mennesker ble drept på øyen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Navneopplesning og blomsterkranser

Hvert år markeres 22. juli blant annet i regjeringskvartalet og på Utøya. Årets markering starter klokken 9.30 ved minnestedet utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet.

Selv om byggingen av det nye regjeringskvartalet er i full sving, er det fremdeles sperret av et lite område rundt det nasjonale minnesmerket ved Høyblokka. Der vil det også bli holdt en seremoni med navneopplesning og nedleggelse av blomsterkranser.

Lisbeth Røyneland holder dagens første tale. Statsminister Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid Hoem skal også holde hver sin tale.

Oslo domkirke skal også avholde en markering, den vil finne sted fra klokken 10 til 18 fredag. Kirken vil være åpen i hele tidsrommet, og det blir tenning av lys og musikkinnslag. I kirken er prester og diakon til stede gjennom hele dagen.

I midten av juni åpnet det nasjonale minnestedet på Utøykaia. Minnestedet består av 77 bronsesøyler – én for hver av de 77 personene som ble drept under terrorangrepet i 2011.

Nytt minnested på Utøya

I midten av juni åpnet det nasjonale minnestedet på Utøykaia. Minnestedet består av 77 bronsesøyler – én for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet i 2011.

Klokken 16 starter markeringen på Utøya. AUF-leder Astrid Hoem skal tale, det samme skal statsminister Jonas Gahr Støre. Klokken 16.45 blir det avholdt et minutts stillhet før statsministeren, støttegruppen, AUF og Arbeiderpartiet vil legge ned kranser. I likhet med markeringen ved Høyblokka vil det også bli avholdt navneopplesning.

14. juli åpnet utstillingen «Scar» på 22. juli-senteret i Oslo, hvor blant annet bilder av terror-åstedene årene etter angrepet er en del av utstillingen. Det å fortsette samtalen, reflektere og stille nye spørsmål rundt 22. juli er sentrale temaer for utstillingen, som varer ut februar 2023.