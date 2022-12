Flere hverdagshelligdager og ekstra inneklemt dag i 2023

I 2023 kan det hende du får en miniferie i mai. 17. mai faller nemlig på en onsdag, og Kristi himmelfartsdag kommer dagen etter.

17. mai 2023 kan bidra til at mange får en fem dagers langhelg.

NTB-Kenneth Kandolf Haug

En rask titt på kalenderen for 2023 avslører at flere helligdager lander på hverdager – og det blir altså mulighet for en inneklemt dag i mai.

Helligdagsåret starter stille og rolig. 1. nyttårsdag faller på en søndag, der den i 2022 falt på en lørdag. Påsken faller i uke 14 midt i april – verken spesielt tidlig eller spesielt sent. 1. mai faller derimot utenom helgen for første gang siden 2020.

Arbeidernes dag 1. mai – eller offentlig høytidsdag, som den formelt heter – blir i 2023 en mandag, og følges av en sedvanlig helligdagstett måned.

Inneklemt fredag

Det er i midten av mai man kan finne den største godbiten for den som setter pris på den norske kalenderens finurligheter. 17. mai faller nemlig på en onsdag, og dagen etter er det Kristi himmelfartsdag. Dermed blir fredagen inneklemt.

Flere fylker har allerede varslet at dette blir en fridag for mange skoleelever. I tillegg setter trolig mange pris på en dag for å hente seg inn etter en hektisk nasjonaldagsfeiring.

Fridagsbonanzaen i mai avsluttes med pinsen den siste helgen i måneden. I juni inntreffer siste skoledag for elevene ulike steder i landet stort sett mellom 15. og 22. juni.

Mye langhelger også i 2024

Julaften i 2023 faller på en søndag, som betyr at også lille julaften er en helgedag. I tillegg faller helligdagene 1. og 2. juledag dermed på mandag og tirsdag, og skaper potensielt en fire dager lang helg for mange arbeidstakere. Nyttårsaften blir dermed også på en søndag.

Etter flere magre år for dem som liker inneklemte dager og langhelger, leverer 2024 også svært solid på kalenderen. Julaften faller nemlig da på en tirsdag, som betyr at onsdagen og torsdagen er offisielle helligdager og klemmer inn den påfølgende fredagen.

I tillegg faller 17. mai 2024 på en fredag og etterfølges av pinsehelgen, som sørger for at også mandagen er fridag.

Bismak for danskene

For danskene kan 2023 også by på en rekke langhelger i mai, men med en bismak. Store bededag, som faller fjerde fredag etter påske, faller neste år 5. mai – men det kan bli den siste.

I den nye regjeringserklæringen til statsminister Mette Frederiksen er det foreslått å avskaffe en av de elleve offisielle helligdagene for å skaffe inndekning til økte forsvarsutgifter, og mange danske medier skriver at den unikt danske Store bededag dermed ligger tynt an.

Til gjengjeld får danskene neste år langhelg rundt grunnlovsdagen 5. juni. Svenskenes helligdag 13. juledag faller på en fredag, og nasjonaldagen 6. juni kan bli inneklemt. For amerikanere og briter er de fleste helligdagene spikret til en ukedag, men amerikanernes nasjonaldag 4. juli faller på en tirsdag, og mange amerikanere kan dermed regne med å få fri også mandagen.