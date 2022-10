Drone observert ved gassanlegg nord i Rogaland

Væpnet politi rykket ut etter en mulig observasjon av en drone i nærheten av prosessanlegget Kårstø i Tysvær kommune torsdag.

Det skal ha blitt observert en drone ved prosessanlegget Kårstø i Tysvær kommune i Rogaland torsdag kveld.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Stavanger Aftenblad omtalte saken først. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.30 torsdag.

– Dette fremstår som en reell droneobservasjon, sier operasjonsleder i Sørvest politidistrikt, Victor Fenne-Jensen, til Aftenbladet mandag morgen.

Politiet fikk ikke kontakt eller kontroll på drone eller dronepilot.

– Derfor er det fremdeles åpent hvem som fløy denne dronen. Når det er sagt, har vi innhentet en del informasjon om dronen, sier han.

Les også Russer på vei ut av Norge med to droner pågrepet på Storskog

– Styrt fra land

Fenne-Jensen sier til NRK at politiet tror dronen ble styrt fra Rennesøy, som ligger på den andre siden av Boknafjorden.

Han opplyste tidligere til Aftenbladet at kjøretøy kontrolleres på stedet.

TV 2 skriver at det var forsvarets personell på anlegget som først skal ha observert dronen, og kanalen fikk opplyst at det var store ressurser på stedet.

Det er ikke gjort beslag av noen drone, og ingen er pågrepet i saken.

– Med tanke på sikkerhetssituasjonen som er i Europa nå, og at dette er et gassanlegg som har en sentral rolle i Europas energiforsyning, så er det naturlig at vi tar slike observasjoner på alvor, forteller operasjonsleder Sørvest politidistrikt Victor Fenne-Jensen til NRK.

Forsvaret bistår nå til å skape sikkerhet på sokkelen.

Mye som tyder på at det er drone

– Hvis det viser seg at dette er droneflyging, kan det dreie seg om alt fra en privatperson til fremmede makter. Derfor er politiet bevæpnet, sa Fenne-Jensen.

Klokken 01.30 opplyste innsatsleder Fritz Arne Lilleskog til TV 2 at politiet var ferdig med den operative innsatsen på stedet, men at arbeidet med etterforskning og etterretning fortsetter.

Rundt en time senere sa Fenne-Jensen til Dagbladet at mistanken om droneaktivitet er blitt styrket.

– Når vi ser sammenhengen mellom opplysninger vi har fått i løpet av natten, så er det flere ting som tyder på at der var en drone. Men vi vet fortsatt ikke hvem som står bak, sa han.

Videre sa han at politiet har fått «indikasjoner» rundt hvordan den angivelige dronen så ut, og hvor stor den var, men ville ikke kommentere dette.

Les også – Etterforskningen er krevende. Vi har fått inn et stort antall droneobservasjoner.

Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved anlegget.

Voktes av Heimevernet

Anlegget er et av flere der Heimevernet bistår politiet med vakthold. Tiltaket er innført etter lekkasjene på Nord Stream-kablene og observasjon av en rekke droner den siste tida.

Tysvær kommune ligger i nærheten av Haugesund. Kårstø er Europas største gassprosessanlegg, og det er viktig i transport og behandling av gass og lettolje fra norsk sokkel.

Det eksporteres gass gjennom rørledningen Europipe II til Dornum og gjennom transportsystemene Statpipe og Norpipe til Emden. Begge byer ligger i Nord-Tyskland.