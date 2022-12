Skatteetaten: Økonomien endrer seg – sjekk skattekortet ditt

Torsdag ble skattekortet for 2023 tilgjengelig. Skatteetaten ber folk sikre at de ikke betaler for mye skatt, særlig hvis økonomien deres har endret seg i år.

NTB

Skattesatsen for neste år er basert på tall fra 2021. Det betyr at store endringer i økonomien i 2022 ikke er inkludert. Pandemi og krig har medført prisvekst og renteheving.

– Det er viktig å vite at skattekortet du får nå, ikke nødvendigvis er en fasit. For mange kan privatøkonomien ha endret seg det siste året, og derfor er det ekstra viktig å sjekke at opplysningene er korrekte, og korrigere eventuelle feil, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Enkeltpersoner er selv ansvarlig for at det som står i skattekortet, er riktig.

– En viktig huskeregel er at alt som påvirker privatøkonomien din, vil kunne påvirke skattetrekket, sier Gjengedal.

I tillegg til at inntektsendringer påvirker skattenivå, vil endring i familiesituasjon, flytting og ny jobb påvirke skatten. Eller om man blitt arbeidsløs eller har begynt på utdanning.