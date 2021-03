Høyre foreslår å vrake løftet om å fjerne hele formuesskatten

Høyres programkomité foreslår å fjerne det omstridte løftet om «på sikt fjerne hele formuesskatten», skriver Aftenposten.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) leder programkomiteen som tirsdag legger fram andreutkastet til nytt valgprogram. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Blant regjeringspartiene har spesielt Høyre ønsket å fjerne hele formuesskatten lenge.

– Det går vi nå bort ifra. Vi mener at det ikke er rom for å prioritere det i neste periode. Det er et viktig prinsipp at alle skal skatte etter evne, sier Linda Hofstad Helleland, som leder komiteen, til avisen.

Høyre vil fortsatt fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital (aksjer og driftsmidler som maskiner, bygninger, traktor etc.). Men en enstemmig programkomité vil foreslå å fjerne formuleringen om å «fjerne hele formuesskatten» på møtet tirsdag.