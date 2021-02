Kvinne som ble hentet ut av al-Hol-leiren, er tiltalt for IS-deltakelse

Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot kvinnen etter straffelovens bestemmelse om ulovlig deltakelse i en terrororganisasjon.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Kvinnen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da hun landet i Norge for et drøyt år siden, og har vært siktet for terrordeltakelse siden.

Kvinnen har to norske barn. Deres helsetilstand var avgjørende for at norske myndigheter valgte å hente henne ut av al-Hol-Leiren i Syria i januar i fjor.