4 millioner vaksinestikk satt i Norge

Det er nå satt over 4 millioner vaksinestikk i Norge. Det gjør at vi kan være litt mer sikre på at det ikke kommer nye, store utbrudd, mener statsministeren.

Det er nå satt over 4 millioner vaksinestikk i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB

Statsminister Erna Solberg (H) takker alle som har bidratt i vaksineringen. Foto: Hanna Johre / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

De fire millioner dosene utgjør både første og andredoser, ifølge TV 2. Tall fra SYSVAK , som sist ble oppdatert søndag morgen klokka 5, viser at det da var satt 3.998.164 vaksinedoser i Norge.

Av disse er 2.456.978 førstedoser, mens 1.541.186 er andredoser. Flere kommuner gjennomfører vaksinering også i helgene, og dermed har tallet på vaksinestikk søndag passert 4 millioner.

– Det betyr at grunnbeskyttelsen i den norske befolkningen blir bedre og bedre hver eneste dag, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

– Det gjør at selv om det kommer mutasjoner og andre ting, kan vi være litt mer sikre på at det ikke kommer store utbrudd eller så store vanskeligheter at vi må stenge veldig mye ned dersom noe skjer, sier hun videre.

Statsministeren takker alle som har tatt del i vaksineringen, spesielt tidligere sykepleiere og leger som har gjort comeback fra pensjonstilværelsen. Solberg mener at deltaviruset, tidligere omtalt som den indiske varianten, vil være den største bekymringen i tiden framover.

– Selv om vi ikke tror at vi må reversere mye, så må vi vurdere hvor mange steg framover vi kan gjøre, sier hun til kanalen.

Publisert Publisert: 27. juni 2021 19:21