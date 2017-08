En syv år gammel gutt skal ha fått tak i nøklene til foreldrenes bil, og deretter kjørte han nesten to kilometer i Oslo.

Syvåringen ble tatt hånd om av politiet etter de fikk en melding om at han ble observert kjørende alene i en bil på Linderud i Oslo.

Ifølge politiet skal han ha fått tak i nøklene og kjørt fra Statsråd Mathiesens vei ned til Bjerke, før politiet fikk stoppet bilen. Det er en avstand på nærmere to kilometer.

Operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt sier til NTB at de ikke vet noe mer om hvordan det skjedde, men at de har kontroll på gutten og at han skal være uskadd.