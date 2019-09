Den 36 år gamle antatte hovedmannen som er dømt i den store dopingsaken i Bergen tingrett, er satt i varetekt. Fengslingen er anket.

Politiet frykter at han skal rømme landet. Mannen fra Sunnfjord ble pågrepet i forrige uke, rett etter at dommen ble forkynt 28. august, melder NRK.

36-åringen er dømt til åtte og et halvt års fengsel etter den såkalte mafiaparagrafen for å ha styrt en liga som forsynte nordmenn med anabole steroid via nettbutikker. I alt sju menn ble dømt i saken i forrige uke. Mannen innrømmet straffskyld i retten.

Politiet har opplyst at 36-åringen var på rømmen i flere år fra norsk politi og oppholdt seg blant annet i Thailand.

Bergen tingrett ga sist fredag politiet medhold i begjæringen om fire ukers varetekt. Retten skriver at den ikke synes det vil være uforholdsmessig at han sitter i varetekt fram til ankebehandlingen 18. november, og viser til sakens alvorlige karakter.

Selv har mannen anket dommen, blant annet fordi han nekter for å ha drevet med mafiavirksomhet.

36-åringens forsvarer, advokat Sol Elden, opplyser at de har anket varetektsfengslingen.

– Vi mener at vilkårene for å varetektsfengsle ham ikke er oppfylt, skriver hun i en tekstmelding.