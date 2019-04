SAS-streiken er i full gang. Foreløpig er 13 avganger fra Bergen kansellert lørdag og søndag. Norwegian setter opp ekstraavganger.

Reisende i hele Norden er rammet av pilotstreiken som har satt SAS-fly på bakken fredag og lørdag. Nå er flere avganger søndag også kansellert.

De som har fått flyreisene sine kansellert, er blitt kontaktet. De trenger ikke å dra til flyplassen for å booke om.

Følgende avganger fra Flesland er kansellert i helgen:

Lørdag:

SK2861 til København, avgang 06.00

SK4729 til Alicante, avgang 06.30

SK244 til Oslo, avgang 07.15

SK248 til Oslo, avgang 08.20

SK274 til Oslo, avgang 16.05

SK280 til Oslo, avgang 17.45

SK4184 til Trondheim, avgang 18.10

SK284 til Oslo, avgang 18.35

Søndag:

SK2861 til København, avgang 06.00

SK248 til Oslo, avgang 08.20

SK4156 til Trondheim, avgang 09.10

SK252 til Oslo, avgang 09.20

SK278 til Oslo, avgang 16.45

Lørdag formiddag tar SAS beslutningen om enda flere avganger må kanselleres.

I stedet for permittering er kabinpersonale og bakkepersonale satt inn for å veilede og hjelpe de mange ventende på flyplassene. Men fortsetter streiken også etter helgen, vil det få konsekvenser for andre ansatte i SAS. Det gjelder også dem som har lederjobber i selskapet.

Norwegian med ekstraavganger under SAS-streiken

SAS-pilotene takker Norwegian som setter opp flere ekstra flygninger lørdag på grunn av streiken hos konkurrenten SAS.

– Vi ønsker ikke å ramme tredjepart, altså passasjerene. Det er til hjelp at Norwegian har kapasitet til å sette opp ekstra avganger, sier leder Jan Levi Skogvang i Scandinavian Norge Flygerforening til NTB på vegne av de streikende pilotene.

– Vi har klart å sette opp noen få ekstra flygninger i morgen fra Oslo til Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Ålesund og Tromsø, sier pressetalsperson Astrid Mannion-Gibson til E24.

SAS-passasjerer som ser etter andre selskaper å reise med, har fredag opplevd få flygninger og høye priser, skriver E24. For eksempel lå prisen på den eneste avgangen med ledige plasser fra Oslo til Helsingfors på over 8.200 kroner.

– Prisene styres som vanlig av tilbud og etterspørsel. Vi opplever nå ekstra stor pågang, og da er det helt naturlig at prisene justeres, sa informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian tidligere fredag.

NTB scanpix

– Styrker ikke

Det er anslått at til sammen 170.000 passasjerer i Norden rammes om streiken varer gjennom hele helgen. Danske Sydbank har regnet ut at kostnaden for streiken for SAS ligger på mellom 54 og 73 millioner norske kroner per dag.

Til sammen 1.400 piloter er i streik i de tre skandinaviske landene, og 545 av dem er ansatt i Norge.

– Jeg har full forståelse for at dette ikke styrker tilliten til SAS. Jeg må bare ærlig og oppriktig beklage overfor kundene som har blitt rammet av innstilte fly. Jeg er veldig lei meg for det, og vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å hjelpe kundene, sier SAS-sjef Rickard Gustafson til NTB

Etter bruddet natt til fredag har det så langt ikke vært kontakt mellom partene. Fagforeningene sier de er klare til å møte SAS-ledelsen om de ønsker det.

– Hvis ledelsen tar kontakt og vil møtes, er vi selvfølgelig klare, sier leder Jan Levi Skogvang i Scandinavian Norge Flygerforening i Parat.

NTB scanpix

Pilotene beklager

De streikende pilotene går også ut og beklager konsekvensene dette får for passasjerene.

– Vi er lei oss for at vi rammer tredjepart, vi har forsøkt å snu alle steiner før det endte med streik. Som gruppe blir det veldig synlig når vi er i konflikt. Vi holdt på i flere uker med forhandlinger, men uten at vi ble enige, sier Skogvang.

Pilotene melder at de er streikevillige. Det har vært konflikter over flere år med den nåværende SAS-ledelsen. Årets streik er den fjerde siden 2015.

– Dette er arbeidsgivers ansvar like mye som det er vårt, sier Skogvang.