Norges lengstsittende riksadvokat, Tor-Aksel Busch (69), har søkt om avskjed fra 1. november, skriver VG.

Riksadvokaten, som fyller 70 år i mars neste år, går dermed av innen 1. april 2020.

– Jeg kommer ikke til å ville sitte de siste fem månedene mens alle venter på at jeg gir meg, sa Busch til pressen torsdag under et seminar om ungdomskriminalitet på Litteraturhuset i Oslo.

69-åringen har sittet i sin nåværende jobb siden 1. september 1997. Han var assisterende riksadvokat i ti år før han selv ble utnevnt som riksadvokat.

– Jeg kommer overhodet ikke til å søke om å sitte utover de 70 år, det kan jeg berolige alle med, fortalte han i et intervju med VG i september i fjor.

NTB har fått bekreftet opplysningen.

Busch er den 12. riksadvokat etter at embetet ble opprettet i 1887 og er Norges lengstsittende i jobben, ifølge Politiforum.