Både DNB og Danske Bank øker rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

DNB var først ute fredag, noen timer senere sendte Danske Bank ut en tilsvarende melding om renteøkning. Økningen kommer etter at Norges Bank torsdag opp styringsrenta fra 0,75 til 1 prosent.

– Det har lenge vært ventet at Norges Bank ville øke styringsrenta på sitt møte 21. mars. Rentene har over en lengre periode vært historisk lave, og at de nå stiger, er et signal om at norsk økonomi er i en positiv utvikling, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB, i en børsmelding.

For eksisterende DNB-kunder vil renteendringen tre i kraft fra 8. mai. Alle kunder som får renteendring, vil innen utgangen av neste uke få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.

For eksisterende kunder i Danske Bank vil renteøkningen gjelde fra 15. mai. Også disse vil bli varslet i løpet av de nærmeste dagene.