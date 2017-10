Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Abelia er enige om en ny tariffavtale. Dermed er norgeshistoriens lengste sykepleierstreik over.

– Det har vært en lang og nødvendig streik for å få på plass en avtale, og vi er glade for at vi nådde gjennom til slutt, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

– Det var viktig for oss at sykepleierne i Kreftforeningen skulle få beholde sine lønns- og arbeidsvilkår etter overgangen til NHO. Dette har vi fått til. Vi har sikret våre medlemmer streikerett på avtalen og minstelønnssatser som følger bransjenivået for sykepleiere, fremholder hun.

Da Kreftforeningen gikk fra arbeidsgiverforeningen Virke til NHO Abelia, ble sykepleierne ansett for å være funksjonærer og mistet dermed tariffavtalen de hadde som sykepleiere. Sykepleierne mente det nye avtaleverket innebar tap av både streikerett og minstelønnssatser og gikk til streik for å få beholde sykepleieravtalen.

Bye roser sykepleierne som har holdt ut i det hun sier er forbundets lengste streik. Streiken har vart siden slutten av mai. Så sent som i midten av september ble streiken trappet opp.

– De har kjempet en kamp både for sine egne rettigheter og på vegne av alle sykepleiere. En samstemt fagbevegelse har gitt oss massiv støtte. Det viser hvor viktig denne kampen har vært. Vi takker alle som har støttet oss – det har betydd mye, sier By.