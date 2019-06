Svenske SJ har fått kontrakten om å drive togtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen.

Dette er andre runde av konkurranseutsetting av togtrafikken i Norge.

Det var norske Vy og svenske SJ som var igjen i sluttfasen av konkurransen.

– Vi satt igjen med to tilbud med svært god kvalitet på tilbudet de ville levere. Det var ekstremt liten forskjell på kvaliteten, men en del forskjell på prisen, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik da hun presenterte avgjørelsen.

I Norge har SJ etablert seg med datterselskapet SJ Norge.

Pris avgjørende

– Det gjennomsnittlige årlige vederlaget SJ Norge skal ha for å drive trafikken som inngår i denne trafikkpakken, utgjør i størrelsesorden en femdel av hva trafikken drives for i dag. Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men vesentlig høyere enn tilbudet fra SJ Norge. Til slutt ble derfor pristilbudet for å drive trafikken i ti og et halvt år avgjørende, opplyser Jernbanedirektoratet.

Mens kvalitet var vektet 60 prosent og pris vektet 40 prosent i konkurransen om den første trafikkpakken med blant annet Sørlandsbanen, er vektingen endret til 50 prosent pris, 45 prosent kvalitet og 5 prosent oppdragsforståelse i konkurransen om Trafikkpakke Nord. I konkurransegrunnlaget for pakken blir kvaliteten på tilbudet først sikret gjennom flere minstekrav.

Tre tilbydere deltok

Det har vært kjent at Vy og SJ Norge har levert tilbud i anbudskonkurransen, og at Hongkong-selskapet MTR, tyske Arriva, franske Keolis, britiske Go-Ahead og svenske Nobina var prekvalifisert i konkurransen, som betyr at selskapene kunne motta konkurransegrunnlaget og deretter eventuelt delta. Jernbanedirektoratet opplyser nå at det var tre tilbydere som deltok i konkurransen.

Flere har spekulert på om Trafikkpakke Nord 2 er en mindre interessant strekning fordi banene trafikkerer mer grisgrendte strøk, det kjøres både elektriske og dieseldrevne lokomotiv, og siden konkurransen fra fly er større enn på Sørlandsbanen.