En norsk domstol må beslutte om mulla Krekar skal utleveres til Italia, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Men han er klar på at Krekar er uønsket.

Overfor VG understreker Kallmyr at Krekar-saken behandles som alle andre saker der det er utstedt arrestordre på en utenlandsk statsborger.

– Saken kommer til Justisdepartementet hvis det sendes ut en utleveringsbegjæring fra Italia, men det er i første rekke domstolen i Norge som tar stilling til om vilkårene for utlevering er til stede, sier Kallmyr til VG.

Justisdepartementet har ikke vært i kontakt med sin italienske motpart, ifølge Kallmyr. Kontakten foregår mellom norsk og italiensk påtalemyndighet.

Ingen utleveringsforespørsel

Mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad, ble mandag ble dømt til tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging, en dom som blir anket. Han ble pågrepet i Oslo natt til tirsdag av PST.

Det foreligger ikke noen forespørsel fra Italia om utlevering av mulla Krekar, opplyste Justisdepartementet til NTB tirsdag.

Kallmyr sier til Aftenposten at han først tirsdag ble orientert om at Italia ønsket Krekar pågrepet. Det skjedde etter at italiensk påtalemyndighet hadde kontaktet norsk påtalemyndighet.

Ikke ønsket i Norge

Justisministeren mener det er upassende for ham å kommentere saken siden det fortsatt behandles av domstolene, men er klar på at Krekar er uønsket i Norge.

– Mulla Krekar er utvist fra Norge. Han er ikke ønsket i Norge og har ikke norsk statsborgerskap, sier Kallmyr til Aftenposten.

– Han er utvist og blir behandlet på lik linje med alle andre som er utvist fra Norge, ved at han ikke får komme tilbake til Norge, fortsetter han.

Krekar skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 13 onsdag.