Erna Solbergs (H) kritikk av teaterstykket «Ways of Seeing» har bidratt til å legge et «utilbørlig press» på ytringsfriheten, mener Aps Anette Trettebergstuen.

I onsdagens ordinære spørretime på Stortinget må statsminister Solberg svare på et enkelt ja/nei-spørsmål fra Trettebergstuen:

– Vil statsministeren gi Black Box og folkene bak stykket «Ways of Seeing» en beklagelse?

Hittil har Solberg nektet å komme med en slik beklagelse, tross kritikk og press fra flere hold de siste ukene.

Det var onsdag 13. mars – dagen før siktelsen mot justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Bertheussen ble kjent – at statsministeren kritiserte teateroppsetningen «Ways of Seeing» for å bidra til å gjøre det tøffere å være politiker.

Kommentaren var en reaksjon på uttalelser i en sak fra VG dagen før, der stykkets regissør – også dette før Waras samboer ble siktet – var sitert på at truslene og hendelsene rundt Waras bolig framsto som åpenbart iscenesatte.

NTB scanpix

– Da må de ha ryggrad til å stå i det. Jeg må si at jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette, sa Solberg.

Trettebergstuen mener statsministeren utviste manglende rolleforståelse med denne uttalelsen.

– Hun har i sin håndtering av Black Box-saken bidratt til å legge utilbørlig press på ytringsfriheten til et maktkritisk teaterstykke, skriver Ap-representanten i spørsmålet til Solberg.