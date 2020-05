Helseministeren: Umulig å si om flere nordmenn har begått selvmord under koronautbruddet

– Det er ikke mulig å si noe om hvordan antall selvmord har utviklet seg i perioden etter at tiltakene mot koronaviruset ble innført, ifølge helseminister Bent Høie (H). Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Norge har et «fryktelig gammeldags» system for dødsårsaker. Det gjør at vi ikke vet hvor dramatiske utfall nedstengningen av samfunnet får, mener Ap.