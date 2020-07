Nav-skandalesakene venter fortsatt på behandling i rettssystemet

Sakene knyttet til Navs feilaktige tolkning av trygderegelverket venter fortsatt på behandling. Høyesterett venter fortsatt på svar fra Efta-domstolen.

Det ble i fjor kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Foto: Jon Hauge, Scanpix

– Det kan fort være snakk om en fire-fem år, svarer Olav Lægreid til TV 2 på spørsmålet om hvor lenge det kan ta før sakene er ferdig behandlet. Han er koordinerende advokat for ofrene i den såkalte Nav-skandalen.

Høyesterett har sendt inn 16 spørsmål til Efta-domstolen som de vil ha svar på før de behandler sakene. Til TV 2 skriver setteriksadvokat Henry Mæland i en epost at det må påregnes 7–8 måneders saksbehandling ved Efta-domstolen, og ytterligere noen måneder før Høyesteretts dom foreligger.

– At dette medfører en betydelig utsettelse for den videre behandling av NAV-sakene er svært uheldig for de berørte og svært beklagelig, skriver Mæland.

– Det er jo kjempepinlig for den norske stat å ha gjort så mange feil over så mange år, og så ikke klare å rydde opp i det innenfor en noenlunde rimelig tidshorisont, sier Lægreid.

