Stortingets administrasjon har anmeldt stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) for mulig misbruk av ordningen for reisegodtgjørelse.

– Vi har gått igjennom denne alvorlige saken. Vi ber nå politiet sette i gang etterforskning for å få klarlagt hva som har skjedd. Vi vil da også få vite om det er grunnlag for straffeforfølgelse, sier direktør Marianne Andreassen ved Stortinget.

Stortinget leverte anmeldelsen til Oslo politidistrikt torsdag. Liadal er orientert om anmeldelsen.

– Vi er avhengige av tilliten fra våre velgere, og den må hver enkelt stortingsrepresentant gjøre seg fortjent til. Det er viktig at vi reagerer når det ser ut til at noen kan ha misbrukt ordningene, sier Andreassen.

Fra januar 2017 til oktober 2018 leverte Liadal reiseregninger for en halv million kroner til Stortinget. Aftenposten avslørte tirsdag at hun krevde over 60.000 kroner for reiser der hun befant seg et annet sted enn det hun oppga.

Liadal landet torsdag morgen på Gardermoen etter å ha vært på delegasjonsreise til et møte i Den interparlamentariske union (IPU) i Qatar. Derfra dro hun videre til Oslo og Stortinget, der hun måtte forklare seg til Stortingets administrasjon.