Fire ungdommer etterforskes for vold mot en eldre kvinne på Østlandet. Politiet ber folk ikke å dele videoen av hendelsen.

En kvinne i 80-årene ble mandag kveld utsatt for vold. En video av episoden sirkulerer i sosiale medier, til tross for at politiet ber folk ikke å dele videoen.

Aftenposten har sett videoen. Den viser at kvinnen står i døråpningen og snakker med en av tenåringene.

«Fjern dere herfra med en gang. Vær så snill å gå herfra», sier kvinnen til tenåringene.

Samtalen fortsetter lavmælt mellom de to. De andre personene på stedet forsøker gjentatte ganger å få gutten til å bli med dem videre, og gå fra stedet. Uten forvarsel blir kvinnen deretter slått i ansiktet av gutten.

Ber folk ikke å dele videoen

Ifølge VG ringte kvinnen selv til politiet etter å ha blitt slått. Hun forteller at politiet allerede var på vei da hun tok kontakt.

– Det ble ganske mye oppstyr her, men heldigvis har jeg familie som hjelper meg, sier kvinnen til VG.

Kvinnen har vært hos legen og fått bekreftet at hun ikke har noen brudd i ansiktet som følge av episoden.

Videoen av voldsepisoden ble lagt ut på internett, og den begynte raskt å sirkulere i sosiale medier. Politiet er negative til deling av videoen.

– Politiet oppfordrer alle til å vise respekt overfor de fornærmede og ta avstand fra det som har skjedd og ikke dele videoen videre.

Etterforskes for vold, knivtrusler, hærverk og ran

Innlandet politidistrikt ble varslet om saken ved 22.30-tiden mandag kveld. Da varselet kom inn, ble politiet orientert om at det gjaldt fire ungdommer i alderen 14 til 16 år, både gutter og jenter.

De fire tilhører, ifølge Østlendingen, en ungdomsinstitusjon på Rena. Tre av de fire mistenkte er avhørt. I tillegg til vold mot kvinnen i 80-årene har politiet avdekket flere alvorlige hendelser som skjedde samme kveld, blant annet ran.

– En yngre gutt er blitt truet med kniv til å gi fra seg penger, opplyser politioverbetjent Roger Næss i Innlandet politidistrikt til Aftenposten.

Næss opplyser at ungdommene i tillegg etterforskes for følgende forhold begått mandag kveld:

Trusler med kniv mot en annen ungdom fra samme institusjon

Skåret opp dekk og knust rute på bil

Forsøk på tyveri på utested hvor rute er knust med hensikt å ta seg inn

Skadeverk med vannskade i idretthall

Forsøk på ildspåsettelse på en lasterampe utenfor butikk

Bæring av kniv og slagvåpen på offentlig sted

Kan bli siktet

Politioverbetjenten kan ikke si noe mer om hvilke kniver og slagvåpen det er snakk om. Heller ikke hvor ungdommene har fått tak i våpnene.

Gjennom avhør av mistenkte kan politiet konkludere med at alle hendelsene med unntak av to, er gjort av enkeltpersoner med en eller flere av de andre til stede.

– Alle viser pr. nå anger for skaden de har påført andre, sier Næss.

Ingen er foreløpig siktet i saken. Selv om ungdommene foreløpig ikke har fått oppnevnt forsvarer, kan siktelse bli aktuelt, forklarer Næss.

Straffbart å oppsøke de mistenkte

Næss poengterer at slike hendelser skaper uro og utrygghet i lokalsamfunnet. Videoen har allerede blitt delt av mange, til tross for at politiet har advart mot dette.

– I etterkant er det flere som har sagt de vil oppsøke personenen i videoen. Politiet fraråder dette. I løpet av kort tid er det likevel mange med likt eller lignende navn som dem i videoen, som er blitt kontakt og fått ubehagelige meldinger og trusler.

– Er dette straffbart?

– Det er straffbart, og lovverket gjelder også på nett, sier Næss. Han opplyser at politiet vil være til stede og følge med på det som skjer i sosiale medier fremover.

I enkelte tilfeller har personer møtt opp på feil adresse, der det er blitt antatt at de involverte har oppholdt seg.

– Politiet har iverksatt tiltak og personene som var involvert i hendelsene er ikke på adressen det vises til i videoen, opplyser Innlandet politidistrikt onsdag formiddag.

I dialog med barnevernet

Når det gjelder personene involvert i saken blir både voldsofferet og de mistenkte fulgt opp.

– Vi har satt inn mange tiltak samtidig, og vi jobber for å ivareta både fornærmede og mistenkte, sier Næss.

Han legger til at politiet jobber i tett dialog med de aktuelle institusjonene og barnevernet.

Politiet ber publikum til å ta kontakt med politiet på telefon 02800, dersom de har relevant informasjon.