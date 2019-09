Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22) gjorde nazihilsen til pressen under fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag formiddag.

Manshaus var langt mer alvorstynget enn ved forrige fengslingsmøte 12. august. Etter å ha sett seg rundt i salen ga han fra seg et lite smil. Han ville ikke svare pressen på hvorfor han gjorde nazihilsenen da han ankom rettssalen.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt åpnet med å kreve at saken skulle gå for lukkede dører, og pressen ble derfor sendt på gangen inntil retten hadde tatt sin beslutning.

Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, sa på vegne av sin klient at hun ønsket pressen til stede. Fries sier at Manshaus kommer til å ønske å uttale seg under fengslingsmøtet om selve fengslingen, men ikke om noe av det han tidligere har forklart seg til politiet om.

Heiko Junge, NTB scanpix

Samtykker ikke i fengsling

Før fengslingsmøtet var det varslet at politiet begjærer fire nye uker i varetekt med brev- og besøksforbud for 22-åringen. Fengslingsmøtet startet klokken 10.45 i Oslo tingrett.

Philip Manshaus har ikke samtykket i videre varetektsfengsling.

– Han ønsker ikke å sitte fengslet, sier advokaten som bekrefter at det heller ikke har blitt gjennomført noen nye avhør av ham etter 18. august.

Heiko Junge / NTB scanpix

Siktet for drap og terror

Under det første fengslingsmøtet 12. august hadde 22-åringen tydelige merker og hevelser i ansiktet etter slagsmålet i moskeen.

Manshaus ble pågrepet etter angrepet i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum lørdag 10. august. Han avfyrte skudd, men ingen ble alvorlig skadd i skytingen. Han er siktet for terror og for drapet på stesøsteren Johanne Ihle-Hansen, som ble funnet død i boligen på Eiksmarka i Bærum samme dag.