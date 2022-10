Drone-pågrepet russer avviser Putin-forbindelser

Den russiske 47-åringen som mandag ble pågrepet i Hammerfest for dronefotografering, sier han hadde vært på ferie på Svalbard og hatt med en hobbydrone.

Mannen er ifølge Barents Observer sønn av en kjent russisk forretningsmann som er en nær medarbeider med Vladimir Putin. Faren ble etter annekteringen av Krim plassert på det amerikanske utenriksdepartementets sanksjonsliste.

Overfor VG avviser 47-åringen imidlertid via sitt presseteam at han har forbindelser til Russlands president eller russiske myndigheter.

– Brukte hobbydrone

Ifølge siktelsen skal mannen ha fløyet droner og filmet på Svalbard og andre steder i Norge fra juli til han ble pågrepet i Hammerfest. Ifølge VG skal mannen ha vært om bord på en båt, som i perioder har seilt rundt Svalbard og Spitsbergen.

«Han brukte en hobbydrone under hans ferietur til Svalbard sent i august. Han er lidenskapelig opptatt av natur, fotografi og ekstremsport» skriver presseteamet.

Hjemmeadresse i Italia

Mannen ble i Vestre Finnmark tingrett onsdag fengslet i to uker, siktet for droneflyging på Svalbard.

Politiet opplyste til NTB onsdag at mannen har russisk og britisk statsborgerskap. I retten understreket 47-åringen at han skal anses som britisk statsborger og at hans hjemmeadresse er i Italia.

Tingretten mener derimot at det er besynderlig at han reiste med sitt russiske pass.

