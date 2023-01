Bjørnar Moxnes (R) kritiserer NRK etter Debatten-sending

Rødt har møtt motbør etter Debatten-sending på NRK. Nå kritiserer Bjørnar Moxnes statskanalen på Facebook.

Bjørnar Moxnes (R) kritiserer NRK. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Moxnes tar til Facebook for å møte kritikken om at Rødts ledelse ikke var representert i «Debatten» på NRK om krigen i Ukraina og venstresidens syn.

I innlegget kritiserer han statskanalen, og skriver at verken han, andre fra arbeidsutvalget eller stortingsgruppen var invitert.

– Vi fikk først en invitasjon til å delta i Debatten i går ettermiddag, og vi fikk da kun tilbud om å stille mot Raymond Johansen, som har knyttet debatten om Ukraina til samarbeidet med Rødts bystyregruppe i Oslo (en kobling han gikk tilbake på i gårsdagens debatt, slik jeg forsto det), skriver han.

Han skriver videre at der er ulike syn innad i Rødt om våpen til Ukraina.

– Jeg har ønsket denne debatten velkommen frem mot landsmøtet.

Kraftige reaksjoner

Under programmet «Debatten» tirsdag kveld sto sentralstyremedlem Joakim Møllersen i Rødt fast på at Norge ikke burde forsyne Ukraina med våpen.

Han hevder at Nato motarbeider forhandlingene i krigen, og har en interesse av å holde den gående for å svekke Russland.

Uttalelsen har vakt sterke reaksjoner hos flere politikere, skriver VG.

Rød ungdom vil støtte våpenhjelp

Rød Ungdoms leder mener det er naivt av Rødt å bare støtte sivil og humanitær hjelp til Ukraina. Hun vil at moderpartiet skal snu og støtte våpenhjelp.

Rød Ungdoms leder Alberte Tennøe Bekkhus sitter også i sentralstyret i Rødt og er enig i forslaget om linjeskifte i spørsmålet om våpen til Ukraina, skriver Klassekampen.

– Jeg har gått i meg selv, og mange av argumentene vi hadde mot å sende våpen, har vist seg å ikke stemme. Ukraina kjemper nå en intens forsvarskamp. Det har kun vært mulig gjennom at de har fått våpen. Å da si nei til å gjøre det opplever jeg som at man indirekte svekker motstandskampen, sier hun.

Rød Ungdoms leder Alberte Tennøe Bekkhus mener Rødt må snu i saken om våpenstøtte til Ukraina.

Møter motbør

Lederen i Rød Ungdom møter imidlertid motbør hos sin egen nestleder Liv Müller Smith-Sivertsen, som sier til avisen at hun mener det er bra at debatten kommer, men at hun mener Rødts nåværende linje er riktig.

Rød Ungdom skal behandle saken på et landsstyremøte i slutten av januar.

Rødt har som eneste parti i Stortinget sagt nei til å sende våpen til Ukraina, men flere partiveteraner har den siste tiden tatt til orde for at partiet må snu. Leder Bjørnar Moxnes har hilst debatten velkommen.

– Utrolig

– Det er helt utrolig å høre Rødt på «Debatten» snakke om krigen i Ukraina som en teoretisk og hypotetisk situasjon, tvitrer Venstre-leder Guri Melby.

Også SVs Kari Elisabeth Kaski skriver på Twitter at Rødt argumenterer som om det er en teoretisk krig i Ukraina.

Kristin Clemet, leder for den konservative tankesmien Civita, er også tydelig: «Hvis Russland gir seg, blir det fred. Hvis Ukraina gir opp, blir de utslettet. Tydeligvis vanskelig å forstå i Rødt og i deler av SV», skriver hun.