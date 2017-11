I løpet av tre sommermåneder fikk fjellformasjonen Trollpikken 1489 oppslag og ble omtalt i 39 land og i 185 ulike internasjonale medier.

– Det er i hovedsak Norge og Sverige som er analysert, men vi satte våre egne folk i USA på å analysere situasjonen. Der registrerte de at på et gitt tidspunkt var Trollpikken mer omtalt i USA enn Donald Trump, sier styreleder Sverre Garpestad i Bertelsen & Garpestad til Stavanger Aftenblad.

Garpestad, som i sommer ble kjent som mannen som gjenreiste Trollpikken, har brukt 25.000 kroner på å få Retriever til å analysere mediedekningen av dramatikken rundt den falne fjellformasjonen.

Ifølge avisen tror medieovervåkingsbyrået at så mange som 500 millioner mennesker kan ha lest om landemerket i Egersund.

Ifølge Garpestad ble Trollpikken omtalt i store internasjonale medier som The New York Post, The Guardian, The Sun, Die Welt, Der Spiegel og Huffington Post.