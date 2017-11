Saken handler om en filmprodusents opphavsrettigheter til de åndsverk filmen bygger på, og særlig avgrensningen av vernet for bearbeiding av et originalverk. I dette tilfellet spørsmålet om Hunderfossen Familiepark AS? berg-og-dal-bane «Il Tempo Extra Gigante», som Aukruststiftelsen har gitt lisens til krenker eventuelle opphavsrettigheter som Caprino Filmcenter AS har til filmbilen «Il Tempo Gigante» slik den er gjengitt i filmverket «Flåklypa Grand Prix» fra 1975. Her sitter Lars Espen Aukrust (tv) fra Aukruststiftelsen og representanter fra Hunderfossen Familepark AS. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix