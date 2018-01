Kripos og lokalt politi reiste lørdag til Våler i Hedmark for å lete etter Janne Jemtland som politiet mener er drept. Fredag ble ektemannen siktet for drap.

– Siste døgns hendelse har gitt opplysninger i saken som har ført til at politiet nå gjennomfører søk etter savnede i Braskereidfoss i Våler kommune, opplyser politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Etter det NRK erfarer har den drapssiktede ektemannen forklart til politiet hvor de kan finne liket av Janne Jemtland.

Avsperret område

Ifølge VG kjørte lokalt politi og Kripos-folk i fire biler fra lensmannskontoret i Brumunddal lørdag formiddag. Ved en vei utenfor Våler ble de møtt av lokalt politi, som allerede hadde sperret av en vei i området.

Ifølge avisen ble drapsetterforskere fra Brumunddal geleidet inn på det avsperrede området. Begge sider av Glomma er avsperret. Øyenvitner forteller til NRK at etterforskerne litt etter klokken 12 befant seg ved Eidsbrua, rett over fossen i Glomma.

Det lille tettstedet Braskereidfoss ligger like nord for tettstedet Våler og rundt 65 kilometer sørøst for Brumunddal.

Pågrepet fredag

15 dager etter at hun kom hjem fra en fest på forsamlingshuset Veldrom i Brumunddal er tobarnsmoren fortsatt ikke funnet.

Fredag besluttet politiet å starte ransaking inne i boligen der Jemtland og ektemannen bor sammen med sine to barn på Veldre nord for Brumunddal. På kvelden ble ektemannen pågrepet og siktet for å ha drept sin 36 år gamle kone.

Politiet valgte å pågripe mannen etter at tekniske spor i familiens bolig førte til at politiet mener de har skjellig grunn til mistanke om at ektemannen har begått drap.

Nekter straffskyld

Mannen er siktet for drap etter straffelovens paragraf 275 og vil mandag bli framstilt for varetektsfengsling i Hedmarken tingrett.

– Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Ut over det kan jeg ikke si noe nærmere om hva han har forklart til politiet, sier advokat Ida Andenæs til NTB.

Hun forteller at hun satt sammen med klienten i avhør hos politiet fra fredag kveld og et godt stykke ut over natten. Det var planlagt nye avhør av ektemannen lørdag.

Store mannskaper

Torsdag forrige uke fant politiet blodspor i snøen veikanten i Fagerlundveien som viste seg å stamme fra den savnede. To dager senere ble det funnet nytt blodspor i Lillehaugveien. Stedene ligger en drøy kilometer fra hverandre og om lag 11 kilometer fra ekteparets bolig.

Lokalt politi har på det meste hatt bistand av 20 etterforskere fra Kripos i etterforskningen. Store mannskaper fra Sivilforsvaret, politihelikopter, snøscootere, ATV-er og hundepatruljer har deltatt i søket.

Det er blitt søkt rundt boligen, de to funnstedene, i Mjøsa og en rekke andre steder i området, blant annet ved et sagbruk og et gjenvinningsanlegg der avfall fra boligen ble hentet torsdag 11. januar.

Det er ikke kjent om politiet har funnet et mulig drapsvåpen, men Hamar Arbeiderblad skriver at politiet valgte å sende et viktig spor med politihelikopteret til Oslo for nærmere undersøkelser etter at de hadde ransaket huset i noen timer fredag.