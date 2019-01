Familien til den antatt bortførte Anne-Elisabeth Hagen har mottatt et budskap fra dem som hevder å holde henne fanget. Nå ber familien om et livstegn.

Budskapet ble mottatt onsdag 16. januar på den samme digitale plattformen som kravet om løsepenger tidligere er blitt fremmet på, opplyste familiens advokat Svein Holden på en pressekonferanse torsdag.

Dermed gikk det nøyaktig én uke fra politiet gikk offentlig ut med saken 9. januar, til de mottok ny kommunikasjon fra gjerningspersonene.

– Vi oppfatter dette som positivt. Familien er nå styrket i sitt håp om at Anne-Elisabeth er i live og ønsker å gjøre det vi kan for at hun skal komme trygt hjem. Den digitale plattformen budskapet kom på, er lite egnet til besvarelse, og det er grunnen til at jeg står her og sier det jeg sier nå, sier Holden til NTB.

POLITIET / NTB scanpix

Holden understreker at familien nå ønsker et tydelig tegn på at den 68 år gamle kvinnen er i live og at familien fortsatt kan få henne tilbake til seg. Han sier også at de ønsker å komme i bedre og annerledes kontakt med dem som kan tenkes å ha 68-åringen.

På slutten av torsdagens pressekonferanse gjentok Holden sitt hovedbudskap på engelsk.

– Vi tar høyde for at det kan være personer som er involvert i dette, som følger pressekonferansen og som ikke snakker norsk, sier han.

Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Lette under isen

Samtidig med Holdens pressekonferanse i Oslo sentrum torsdag, arbeidet dykkere fra brannvesenet med å lete i Langvannet nedenfor ekteparet Hagens bolig på Lørenskog.

Innsatsleder Anders Bru i Øst politidistrikt kunne fortelle at sikten i vannet er langt bedre enn det Oslo brann- og redningsetat fryktet. Når dykkerne er nede i vannet, som er 17 meter på det dypeste og nå holder rundt 4 plussgrader, søker de først og fremst visuelt.

– I utgangspunktet har vi regnet med å avslutte søket fredag, men det er en løpende vurdering. Vi søker ikke bare fra hullene og inn mot land, men også utover, sa Bru etter at søket ble avsluttet torsdag ettermiddag.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Fraråder betaling av løsepenger

Da Hagens ektemann kom hjem fra jobb 31. oktober, fant han flere ark med krav om penger. Gjerningspersonene skal ha krevd 9 millioner euro i løsepenger, utbetalt i kryptovalutaen monero, som er vanskelig å spore. Politiet har rådet familien til å ikke gi etter for kravene, og dette har ikke endret seg etter at politiet valgte å gå ut offentlig med saken.

– Vi har rådet, og støttet oppunder at familien ikke betaler de løsepengene. Nå har bistandsadvokat Holden gått ut med en oppfordring om livsbevis, og denne oppfordringen støtter vi, sier etterforskningsleder Christian Berge i Øst politidistrikt til NTB torsdag ettermiddag.

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet mot næringslivet. I likhet med politiet fraråder NSR å gi etter for pengekrav i både denne typen saker og andre former for utpressing.

– Man vet likevel ikke utfallet, enten man betaler eller ikke. På generelt grunnlag er det vesentlig at man ikke betaler løsepenger, som et proaktivt tiltak. Gir man etter, skaper man grunnlag for en kriminalitet som kan få en økende tendens, sier NSR-sjef Jack Fischer Eriksen til NTB.

Stadig nye tips

Ifølge politiet har det så langt kommet inn godt over 1.300 tips i saken.

– Vi har fått inn mange interessante tips i saken, og det kommer stadig inn nye – om lag et titalls hver eneste dag. Mange av tipsene har også kommet fra utlandet, sier etterforskningsleder Berge.

Et videoopptak viser tre personer som passerer Tom Hagens kontorlokaler i Lørenskog 31. oktober. Syklisten fra videoopptakene er avhørt og sjekket ut av saken, men politiet har ennå ikke identifisert de to fotgjengerne.

– Vi ønsker fremdeles å komme i kontakt med disse to personene. Vi har fått inn noen tips på de to personene, og noen personer er sjekket ut med negativt resultat. Vi har fremdeles noen tips som gjenstår som vi nå bearbeider videre, sier Berge.