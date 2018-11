Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) fortsetter etter varslersaken. Hun er frikjent på alle punkter av byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Jeg kan ikke se at det er begått noen regelbrudd eller andre forhold som rokker ved min tillit til henne, sa Johansen på en pressekonferanse i Oslo fredag der han redegjorde for behandlingen av varslene mot henne.

Han sier at varslerne er tatt på alvor i den grundige undersøkelsen.

– Informasjonsinnhentingen og sammenstillingen har tatt i alt seks uker og omfatter blant annet flere uttalelser fra Kommuneadvokaten og en rapport med sammenstilling av fakta fra kommunens internrevisjon, sa Johansen.

Inga Marte Thorkildsen var ikke selv til stede da Johansen la fram sine konklusjoner, men sier at hun er glad for konklusjonen.

-Jeg er glad for at byrådslederen har tillit til meg. Det er godt at vi nå kan sette punktum i denne saken og se framover. Vi har så mange flotte og dyktige elever og medarbeidere i Oslo-skolen, og nå gleder jeg meg til å bruke all min energi på å jobbe for at skolen kan bli enda bedre for alle Oslos barn og unge. Det brenner jeg sterkt for, sier Thorkildsen til NTB.

– Ikke brutt noen regler

Johansen slo i sin redegjørelse fast at gjennomgangen viser at Thorkildsen ikke har brutt verken offentlighetsloven, taushetsplikten, anskaffelsesreglene eller lovens forbud mot gjengjeldelser mot varsler.

– Totalinntrykket er at påstander i varslene har blitt nyansert gjennom undersøkelsene og intervjuer som Internrevisjonen har gjort. Jeg har inntrykk av at bildet er mer nyansert enn man kan ha fått inntrykk av etter kun å ha lest varslene, sa Johansen.

Byrådslederen har fått kritikk av opposisjonen fordi han selv har valgt å gå gjennom varslene, dette avviste han under pressekonferansen.

– Det er et godt prinsipp at den som skal behandle et varsel er overordnet den det er varslet om. Som byrådets leder kan jeg ikke overlate til noen andre å vurdere om jeg skal ha tillit til en av mine byråder, mener han.

Uavklart om Søgnen

– Varslene er sendt inn av anonyme varslere, det er ikke Utdanningsetaten som har varslet. Derfor har Utdanningsetaten ingen kommentar til Raymond Johansens redegjørelse, sier kommunikasjonsrådgiver Liv Dalen Tønnøe i Utdanningsetaten til NTB.

Det er nå opp til skolebyråden å avgjøre hva som skal skje videre med undervisningsdirektør Astrid Søgnen.

Søgnen er tidligere bedt om å gå av ved fylte 67 år, en alder skolesjefen rundet torsdag, ifølge Aftenposten. Søgnen har i utgangspunktet rett til å stå i stillingen til hun blir 70 år, og har allerede engasjert et advokatfirma for å kunne få fortsette.