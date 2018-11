Svein Harald Ludvigsen, tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre unge menn.

72-åringen er tiltalt for å ha utnyttet sin posisjon som fylkesmann til å skaffe seg adgang til de tre, som alle kom til Norge som asylsøkere.

Ludvigsen skal ifølge tiltalen ha oppsøkt institusjoner Fylkesmannen i Troms hadde tilsyn med, og derfra ha tatt med seg de unge mennene på hytta eller til sitt eget hjem.

Ifølge statsadvokat Tor Børge Nordmo skal Ludvigsen ha sagt at hadde makt og myndighet både til å innvilge og frata en lettere psykisk utviklingshemmet asylsøker statsborgerskapet.

Minst ett av overgrepene skal også ha skjedd på Fylkesmannens kontor.

«Tiltalen omhandler overtredelser av straffeloven (1902) § 193 ved misbruk av stilling overfor en person i tiden 2011-2014 og misbruk av stilling/tillitsforhold og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014. Tiltalen omhandler også to overtredelser av straffeloven (1902) § 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, en i tiden 2011-2017 og en sommer/høst 2014. », heter det i en pressemelding fra Statsadvokatene i Troms og Finnmark.

3. januar 2018 ble Ludvigsen pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en mann. En uke senere ble siktelsen utvidet til å gjelde utnyttelse av mindreårige i sårbar situasjon. I tillegg har han vært siktet for misbruk av stillings-, avhengighets- eller tillitsforhold.

Siktelsen har vært utvidet til å gjelde tre fornærmede.

Alle tre kom til Norge som asylsøkere.

Etter fem uker i varetekt ble Ludvigsen løslatt. Han har ikke erkjent straffskyld.

Ludvigsen var fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Han var innvalgt på Stortinget fra Troms fra 1989 til 2001. Han var fylkesmann i Troms fra januar 2006 frem til sommeren 2014.

Tom A. Kolstad

Etterforsket i 2015 og 2016

Samfunnstoppen fra Tromsø ble også etterforsket for lignende forhold i 2015 og 2016, men den saken ble henlagt etter bevisets stilling.

Da var den fornærmede en mann i 30-årene.

I august sendte statsadvokaten saken mot Ludvigsen tilbake til politiet for videre etterforskning.

«...det må foretas enkelte avklaringer i saken før den kan påtaleavgjøres...», het det i en pressemelding fra statsadvokaten i Troms og Finnmark.

Siktelsen mot den tidligere fylkesmannen i Troms omhandler brudd på både den gamle straffelovens paragraf 193, første ledd, og ny straffelov paragraf 295, a, eller c. Det betyr at Ludvigsen er siktet for forhold både før og etter endringen av straffeloven i 2015.

Ludvigsens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, er onsdag opptatt i retten og har så langt ikke svart på Aftenpostens henvendelse. Ludvigsen har heller ikke besvart Aftenpostens henvendelse.

Advokatene Gunhild Bergan, Håvard Flatland og Beate Arntzen er oppnevnt som bistandsadvokater.