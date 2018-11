KrF og regjeringspartiene ble forrige uke enige om å innføre full elavgift for datasentre som utvinner bitcoins. Nå åpner Venstre for å utsette avgiftsgrepet.

Avgiftsforslaget har skapt sterke reaksjoner i kryptobransjen, og flere selskaper har uttrykt stor misnøye.

– Bransjen sier det er uforutsigbart at dette skjer over natten. Da har jeg sagt at for oss i Venstre er det ingen utfordring å utrede dette først, sier Raja til E24. Han understreker at det ikke var hans parti som gikk inn for forslaget rundt forhandlingsbordet.

Datasentre som produserer kryptovaluta mister strømsubsidieringen fra nyttår. Datasentre har i dag samme rabatt som annen kraftkrevende industri. Det innebærer at de som har en kapasitet på mer enn 0,5 megawatt, betaler 0,48 øre i avgift per kilowattime, i stedet for 16,58 øre.

– Jeg håper samarbeidspartiene ser fornuften i forslaget fra Abid Raja tidligere i dag. Å utrede dette først er i hvert fall en skadebegrensning, sier fungerende sjef Ole Erik Almlid i NHO.

Flere selskaper har de siste dagene meldt om flere milliardavtaler som skal ha gått i vasken på bakgrunn av regjeringsforslaget, som har skapt frykt for stabiliteten i næringen.