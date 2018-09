En ny gruppe etterforskere skal gjenoppta granskingen av det 18 år gamle drapet på Tina Jørgensen.

Tidligere i år gjennomgikk cold case-enheten i Kripos drapssaken fra 2000. Kripos anbefalte at Sørvest politidistrikt skulle iverksette videre etterforskning, men i begrenset omfang.

Politidistriktet har nå satt sammen en gruppe etterforskere som ikke tidligere har vært involvert i saken. De har så vidt startet arbeidet og har etablert base i Sandnes.

Ansvarlig jurist i saken, Unni Byberg Malmin, var før sommeren i møte med Kripos sammen med representanter fra den nyopprettede etterforskningsgruppen.

Møte med Kripos

– Her fikk vi en gjennomgang både av saken og rapporten som er utarbeidet av Kripos. Det dreier seg i hovedsak om taktisk etterforskning og oppfølging av både gamle og nye tips, sier hun i en pressemelding fra politiet.

Den nye etterforskningsgruppa vil bestå av 7–8 etterforskere med ulik bakgrunn og kompetanse, i tillegg til ansvarlig jurist. Det tas høyde for at hele eller deler av prosjektet vil pågå fram til sommeren 2019.

– Kripos stiller seg også til disposisjon, opplyser Byberg Malmin.

Nye tips

I rapporten fra april pekte Kripos på flere menn som bør etterforskes nærmere, både personer som tidligere har vært en del av etterforskningen, men også nye navn.

Ifølge NRK har to kilder uten kjennskap til hverandre gitt nye konkrete tips om en mann som ble sett i prat med Tina Jørgensen utenfor en Burger King-restaurant. Han skal ha vært i vitneavhør med politiet om saken i 2001.

Et annet tips som kom sist vinter, skal ha vært såpass interessant at Kripos startet innledende etterforskning dagen etter at det kom inn.

Flere henleggelser

20 år gamle Tina Jørgensen forsvant i 2000 sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.

Liket av henne ble funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren 26. oktober 2000. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel.

Ingen er blitt dømt for drapet, men hennes kjæreste ble opprinnelig siktet i saken. Denne siktelsen ble etter hvert henlagt formelt i 2014. I 2015 ble fire menn pågrepet og siktet, men også for dem ble siktelsene henlagt.