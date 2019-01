Dersom KrF får gjennomslag for endringer i abortloven, vil trolig FpU stemme nei til regjeringsplattformen, sier nestleder Andreas Brännström.

– Vi har løftet frem abort som en av de aller viktigste sakene i denne regjeringsplattformen. Vi vil ikke stille noe ultimatum, men dersom KrF skulle ha fått gjennomslag for abort, er det også svært nærliggende for FpU å stemme nei til regjeringsplattformen, sier Brännström til VG.

Avisen meldte onsdag at KrFs kamp for å stramme inn abortlovens paragraf 2c, som åpner for seinabort i tilfeller hvor fosteret har alvorlig sykdom, ikke førte frem. KrF skal imidlertid ha fått gjennomslag for innstramninger i muligheten for fosterreduksjon, ofte kalt tvillingabort.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sa til Vårt Land onsdag at han vil stemme ned regjeringsplattformen hvis den inneholder endringer av abortloven, og sa at minst ti av partiets 38 landsstyremedlemmer vurderer å gjøre det samme på torsdagens landsstyremøte på Gardermoen.

– Hvis dette stemmer, kommer jeg fortsatt til å stemme mot regjeringsplattformen. For hvis du snur litt på det, så er dette den største innstrammingen i abortloven siden den ble vedtatt for 40 år siden, sier Hansmark til NRK.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot sa under NRKs Politisk kvarter mandag at hun er bekymret dersom KrF har fått gjennomslag for endringer i abortloven og bioteknologi, som assistert befruktning og eggdonasjon.