Aps stortingsgruppe har ikke lenger tillit til justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Vi tar Listhaugs unnskyldning til etterretning. Men helhetsinntrykket som er etterlatt etter seks dager med ulike forklaringer, og bortforklaringer, gjør at Ap ikke kan ha tillit til henne som justisminister, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Etter torsdagens stortingsdebatt sier Støre at partiet vil stemme for Rødts forslag om mistillit til justisminister Sylvi Listhaug. Forslaget diskuteres og voteres over i Stortinget tirsdag 20. mars.

Allerede torsdag kveld har alle opposisjonspartiene gått sammen om et såkalt «daddelvedtak», en uttalelse med sterk kritikk av Listhaug.

Kan ha sikret seg støtte fra KrF og Sp

Fire ganger gikk justisministeren på Stortingets talerstolen og beklaget på ulike måter facebookinnlegget der hun skrev at Ap var mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn nasjonens sikkerhet.

Beklagelsene kan ha berget Sylvi Listhaug, og Erna Solberg fra regjeringskrise, for Senterpartiet og KrF kan fortsatt legge sin hånd over justisministeren.

Men i tillegg til Ap, har både SV og MDG sagt de vil støtte mistillitsforslaget. En avstemning vil finne sted tirsdag.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sier at partiet ikke har konkludert om det vil stemme for mistillit.

Debatten gjorde alt verre

Støre sier at Ap i utgangspunktet mente den sterke kritikken som en samlet opposisjon sto sammen om, var et riktig uttrykk for Stortingets holdning.

– Men dagens opptreden i Stortinget endret dette bildet. En ting er unnskyldninger som kommer frem under parlamentarisk press, noe annet er inntrykket av oppriktighet i unnskyldningen, forklarer han.

– For bare noen timer siden slo Frps innvandringspolitiske talsperson fast at det var å anse som et faktum at Ap var mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn nasjonens sikkerhet. Det etterlater inntrykket av en justisminister som ikke forstår at slike ytringer kan utløse farlige holdninger. Det gjør at vi ikke kan ha tillit til henne, sier Støre.

Han sier at Ap tok beslutningen uten å konferere med KrF.

Skulle det etableres et flertall for mistillitsforslaget, vil det være Erna Solbergs beslutning om hun setter regjeringens stilling inn. Dermed vil resten av regjeringen gå av som en følge av at et mistillitsforslag får flertall.

Det vil i så fall legge ytterligere press på partiene, spesielt Kristelig Folkeparti.

MDG støtter også mistillit

Torsdag kveld ble det også klart at MDG vil stemme for mistillit mot Listhaug.

– Det er forbløffende at Regjeringen har satt seg selv i denne situasjonen. Mistillit skal sitte langt inne, men Listhaugs opptreden i dag gir ingen grunn til fornyet tillit, sier stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.

Stoknes håper alle opposisjonspartiene samler seg bak mistillitsforslaget og kommer med en oppfordring til KrF om «å velge hvilken side av historien de plasserer seg på.»

Frp-lederen vil gå videre

Siv Jensen håper opposisjonen nå kan gå videre.

– Det viktigste nå er at Sylvi har gitt en uforbeholden unnskyldning, som ser ut til å bli akseptert. Det gjør at vi igjen kan ha fokus på politikken, sier Frp-leder og finansminister Jensen til VG.