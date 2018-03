Retorikkforsker mener Sylvi Listhaug tar lange steg mot en konspiratorisk virkelighetsforståelse med uttalelsene sine etter avgangen som justisminister.

Både i innlegget på Facebook der hun kunngjør sin avgang og på pressekonferansen etterpå, kom Sylvi Listhaug med skarpe utspill mot Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Det som slo meg mest i Listhaugs utspill, er at hun tar lange steg mot en konspiratorisk virkelighetsoppfatning. Hun beskylder Jonas Gahr Støre for å forsøke å kneble ytringsfriheten. Mange som har sett det som har skjedd den siste uken, vil nok ikke være enige i den oppfatningen. De har heller sett en statsråd som har vært for sta, og dermed måtte trekke seg, sier retorikkforsker og stipendiat Magnus Hoem Iversen ved Universitetet i Bergen.

– «Listhaugsk» retorikk

– Det hun gjør er å kommunisere direkte med sine tilhengere, som nok kjenner seg igjen i denne virkelighetsbeskrivelsen, sier Iversen.

Retorikkforskeren mener Listhaugs innlegg på Facebook og uttalelser etterpå er klassisk «listhaugsk» retorikk.

– Den viktigste funksjonen med det hun sier på pressekonferansen er å skape en situasjon der hun kan få sympati. Hun sier hun er utsatt for en heksejakt, og spiller offerkortet, sier Iversen.

Mener hun kunne endret utfallet selv

Listhaug gjentok flere ganger at det viktigste for henne er Fremskrittspartiet, Norge og ytringsfriheten.

– Det står i sterk kontrast til de siste dagers inntrykk av at hun kun setter seg selv først, sier Iversen.

Han påpeker at Listhaug har hatt en rekke muligheter til å endre utfallet av denne saken underveis, dersom hun hadde slettet innlegget og beklaget tidligere.

Iversen mener en viktig funksjon med Listhaugs uttalelser på pressekonferansen var å vektlegge at Listhaug selv har kontroll over sitt valg, i motsetning til den konkurrerende fortellingen om at hun er tvunget til dette av KrF.

– Ekstremt splittende

Listhaug uttalte at hun på ingen måte kom til å gå stille i dørene når hun skal tilbake til Stortinget.

– Det er også veldig «listhaugsk». Hun kommuniserer på en svært skråsikker måte, og mange av hennes tilhengere liker det. Listhaug er en ekstremt splittende person. Noen får positiv energi av måten hun snakker på og heier på henne, andre blir provoserte og sinte. Hun provoserer mer enn noen annen norsk politiker, og mobiliserer mer både støtte og mostand enn noen andre, sier Hoem Iversen.

