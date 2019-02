Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) har bestemt seg for å behandle den omstridte barnevernssaken i Naustdal i Sogn og Fjordane.

Saken dreier seg om en norsk-rumensk pinsevenn-familie som ble fratatt sine fem barn i 2015, etter at barnevernet i Naustdal i Sunnfjord mistenkte foreldrene for fysisk avstraffelse av barna. De fem barna ble plassert i tre ulike fosterhjem.

Ifølge NRK mente imidlertid barnevernet at saken var så alvorlig at de ønsket å ta barna vekk fra foreldrene på permanent basis. Vedtaket førte til så store protester mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt at barna ble ført tilbake til familien i 2016.

Ekteparet tok da med seg barna og flyttet tilbake til Romania. På grunn av mistillit mot barnevernet og frykt for rettsforfølging har de ikke ønsket å returnere til Norge.

I et intervju på rumensk TV innrømmer paret at de har gitt barna klaps på baken og trukket dem i ørene – selv om de visste at slike oppdragelsesmetoder er ulovlige i Norge.

Eirik Brekke (arkiv)

Paret er pinsevenner og flere av deres kristne støttespillere hevder at frykt for religiøs indoktrinering var årsaken til at barnevernet tok over omsorgen for barna.

Nå har Menneskerettsdomstolen i Strasbourg bestemt seg for at de ønsker å se nærmere på saken, skriver Rett24.

Rådmann i Naustdal kommune, Øyvind Bang-Olsen, har ikke noe imot at saken blir prøvd for menneskerettighetsdomstolen.

– Det er positivt at de som ønsker å få saken vurdert får det. At vi har et slikt system i Europa er bra, sier Bang-Olsen til NRK.

Saken fra Naustdal er den tiende norske barnevernssaken som skal behandles av EMD. Domstolen skal blant annet vurdere om Norge har brutt artikkel åtte i den Europeiske Menneskerettskonvensjonen om «retten til et familieliv».

Så langt er tre av sakene avgjort, og Norge er felt i en av dem.