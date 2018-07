Politiet vil avgjøre om noen skal stilles til ansvar for Turøy-ulykken seinest i løpet av september, melder TV 2. 13 personer omkom i helikopterstyrten.

Tidligere denne måneden kom Havarikommisjonen med sin endelige rapport for Turøy-ulykken.

Her ble det rettet sterk kritikk både mot helikopterprodusenten Airbus og Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA).

13 omkom

Tolv menn og én kvinne omkom da et Super Puma-helikopter styrtet etter at rotoren løsnet ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland 29. april 2016.

Politiet har ventet på rapporten fra Havarikommisjonen, og de vil nå se på den før de tar en avgjørelse om hvorvidt noen skal stilles til ansvar.

– Vi må se om den endelige rapporten utløser behov for ytterligere etterforskning eller om vi stopper etterforskningen her, sier politiadvokat og påtaleansvarlig Trygve Ritland ved Vest politidistrikt til TV 2.

– Nå har hovedetterforsker i saken ferie, men vi treffer en endelig beslutning seinest i løpet av september, legger han til.

Fant årsaken til helikopterstyrten

Pilotene i helikopteret som styrtet på Turøy hadde ikke noen som helst mulighet til å forhindre ulykken. De fikk ikke noe varsel i forkant om hva som skjedde. Det konkluderte Havarikommisjonen med i den endelige rapporten som ble offentliggjort 5. juli.

I rapporten la de også frem sine funn om hva som forårsaket ulykken og hvordan det kunne skje. Årsaken til at helikopteret mistet rotoren var et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen.

– Vi har også funnet ut hvor bruddet startet. Det utviklet seg usynlig under overflaten. Måten sprekken utviklet seg på, er en ikke tidligere kjent feil i et gir av denne typen. Derfor fremmer vi en sikkerhetstilrådning om å øke forskning på dette området, sier avdelingsdirektør for luftfart Kåre Halvorsen.

Havarikommisjonen skrev også at Airbus gjorde for lite etter en liknende ulykke utenfor Skottland i 2009. Den gang styrtet et helikopter av tilsvarende type. De mente også at EASA ikke var grundige nok i oppfølgingen av Airbus Helicopters etter denne ulykken.