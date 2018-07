Den tidligere Frp-politikeren Karin Woldseth er kastet ut av Europarådets parlamentarikerforsamling fordi hun har drevet lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan.

Regelrådet i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) har bestemt at Woldseth skal bli utestengt på livstid og har fratatt henne tittelen som æresmedlem. Ifølge en uavhengig gransking har hun brukt tilgangen til forsamlingen til å drive lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan, melder NRK.

– Jeg hadde en mindre forseelse mot en etisk retningslinje, og det blir dømt like hardt som en som angivelig skulle være korrupt, sier Woldseth til kanalen.

Woldseth satt på hordalandsbenken på Stortinget fra 2001 til 2013, og var ett av fem faste medlemmer fra Stortinget til parlamentarikerforsamlingen i Strasbourg i åtte år. Til NRK sier hun at den eneste feilen hun har gjort, er å ikke levere tilbake sitt adgangskort da hun startet som lobbyist. Hun avviser et punkt i rapporten som sier at hun var del av et nettverk som jobbet til fordel for Aserbajdsjan.

– Jeg har ikke drevet lobbyvirksomhet på vegne av noe land, annet enn Norge, sier Woldseth.

Påstander om bestikkelser

PACE består av 324 representanter og like mange vararepresentanter fra de 47 medlemslandenes nasjonalforsamlinger. PACE arbeider for styrking av menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslandene.

Aserbajdsjan skal ifølge flere medier de siste årene ha bestukket PACE-politikere for å få forsamlingen til å mildne kritikken mot landet.

Woldseth var leder av Stortingets delegasjon fra 2009 til 2013. Året etter var Utenriksdepartementet kritisk til at hun var engasjert som lobbyist i Europarådet, men Woldseth nektet den gang overfor Klassekampen for at hun var lobbyist for Aserbajdsjan og kalte påstanden utrolig.

Høyres Ingjerd Schou, som etterfulgte Woldseth som leder for delegasjonen, har fortalt til både Klassekampen og Aftenposten at Woldseth fortalte henne i 2014 at hun drev lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan, og at hun godt kunne tenke seg å jobbe for Russland.

Scientologikirken

Woldseth innrømmet i 2017 overfor Aftenposten at hun gjennom sitt enkeltmannsforetak Policy Consulting hadde drevet lobbyvirksomhet i Strasbourg fram til dette året, men ønsket ikke å si hvilke kilder og oppdrag hun hadde hatt.

Den tidligere stortingsrepresentanten vedgikk imidlertid i 2014 at hun hadde kontakt med Scientologikirken, men avviste at hun tok betalt fra den omstridte sekten. UD advarte om at Woldseths virksomhet kunne skade norske utenrikspolitiske interesser, men Strasbourg-delegasjonen fastslo den gang at hun ikke hadde gjort noe ulovlig.