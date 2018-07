Mye tyder på at værforhold var årsaken til gyrokopterstyrten i Finland, sier Havarikommisjonen. En nordmann omkom i ulykken, en annen ble lettere skadd.

57-år gamle Ruud var pilot da gyrokopteret hans styrtet ved Kilpisjärvi i Finland, i området der Norges, Sveriges og Finlands grenser møtes, lørdag ettermiddag. Om bord var også en venn av Ruud, som kom fra ulykken med lettere skader.

Årsaken til at gyrokopteret styrtet er fremdeles ukjent, og ifølge NRK kan etterforskningen til finsk politi ta flere uker.

– Uønsket værsituasjon

Havarikommisjonen har startet granskningen av styrten, hvor en person mistet livet. De tror gyrokopteret fløy inn i dårlig vær, skriver Nordlys.

– Slik det ser ut nå, er det mye som tyder på at de endte opp i en uønsket værsituasjon, sier Kåre Halvorsen, som er avdelingsdirektør for luftfart i Statens havarikommisjon for transport.

Undersøker forholdene

– Vi har ikke noe grunn til å tro at det er noe teknisk med gyrokopteret. Vi drar følgelig ikke inn til stedet for å gjøre detaljundersøkelser. Det er dokumentert av finsk politi, sier Halvorsen videre.

Havarikommisjonen vil nå undersøke forholdene rundt flyturen, slik som prosedyrer, værforhold og planlegging.

Ifølge Meteorologisk institutt var det delvis overskyet med kraftige regnbyger og torden da ulykken skjedde.

Fakta: Gyrokopter Blir også kalt autogyro. Blir som regel brukt hobbyentusiaster, da det har veldig liten lastemulighet.

Gyrokopteret fungerer som et fly, bare at vingene byttet ut eller supplert med et rotorblad på toppen. Det er propellen som gjør at maskinen får framdrift.

Har som regel plass til én eller to passasjer.

For å lette må gyrokopteret kjøre på startbanen. Luftmotstanden får deretter rotorbladene til å snurre rundt og skape oppdrift. Det den egenskapen at det trenger veldig kort vei for å lette.

Det er rundt 15 regisserte gyrokoptre i Norge. Kilde: Wikipedia

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kringkastningssjef i sorg

Ruud var distriktsredaktør i NRK Finnmark, med kontor i Alta. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK kjente Ruud personlig og er i dyp sorg.

– Dette er ufattelig tragisk. Morten var en av de mest kunnskapsrike og kloke journalistene jeg vet om. Han hadde dyp kunnskap om og forståelse for folk i Finnmark. For ikke å glemme hans kunnskap om norsk-russiske forhold, sier Eriksen til Medier24.

Kjent navn

Ruud var distriktsredaktør for NRK Finnmark og hadde kontor i Alta, skriver Nordlys. Hans pårørende er varslet om hendelsen.

I 1984 begynte Ruud som journalist i Radio Porsanger, før han senere jobber i ti år som journalist og nyhetsleder i Finnmark Dagblad, ifølge Nordlys. Senere, i 2007, ble han NRKs korrespondent til Moskva.

Han har siden 2013 jobbet som redaktør i NRK Finnmark.