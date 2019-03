Frp-leder Siv Jensen sier hun er i kontakt med dem som står Tor Mikkel Wara (Frp) nær, og at det er for tidlig å si om han kan komme tilbake som statsråd.

– Jeg er løpende i kontakt med dem som er rundt ham, for å forsikre meg om at han har det som best han kan etter veldig krevende forhold, sier Jensen til norske medier fredag.

Hun vil ikke opplyse om hva Wara har sagt.

– Jeg er opptatt av å ta vare på ham i en vanskelig tid og sørge for at han får den hjelpen han trenger.

Finansministeren mener det er for tidlig å si om Wara kan komme tilbake som statsråd.

– Dette er ikke tiden for å spekulere i hva som kommer til å skje fremover.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ble torsdag permittert etter at samboeren hans ble siktet for å ha diktet opp en straffbar handling.