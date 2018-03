Enorme snømasser feide over E39 i Eid kommune søndag morgen. Hunder, helikopter og skredgruppe ble satt inn, men ingen skal være tatt.

Klokken 06.40 søndag morgen fikk Vegtrafikksentralen inn melding om et snøskred på E39 ved Hornindalsvatnet, i nærheten av Sætra. Raset sperrer hele veien og er blitt oppgitt å være nesten 60 meter bredt og fem meter høyt.

Snømassene stoppet like før Hornindalsvatnet. Skredtungen nederst er estimert å være cirka 25 meter bred.

– Dette er et stort skred, fastslår operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Området er sperret av

Alle de tre nødetatene rykket ut etter meldingen søndag morgen. Etter hvert ble det satt inn både redningshelikopter og redningshunder, og en skredgruppe kom fra Ørsta og Volda. Geolog og entreprenør var også på stedet.

2211-tipser

– Det er ingenting som tyder på at noen er tatt av skredet. Det baserer vi på opplysninger fra vår egen innsatsleder og fra mannskapet på helikopteret. Men det er fortsatt stor skredfare i området, og det har gått større skred der før, sa Magnussen til BT søndags morgen.

Like før klokken 10 var nedre del av skredet gjennomsøkt, uten funn, men bakkemannskapene fortsatte å søke.

Redningshelikopteret fra Hovedredningssentralen ble sendt i retur ganske tidlig på formiddagen.

I 11-tiden melder politiet at søket er avsluttet. «Alle involverte mannskap er dimittert», skriver Vest politidistrikt klokken 11.04.

Området er stengt av, og veien blir ikke åpnet søndag.

Norske Redningshunder

Operasjonsleder Magnussen opplyser at det er noen hus i området, men de skal ifølge ham ikke være berørt. Til NRK sier han likevel at politiet vurderer om det kan bli behov for å evakuere hus.

Vegvesenet anbefaler trafikanter å kjøre om enten via fylkesvei 60, mellom Byrkjelo og Stryn, eller på fylkesvei 651 gjennom Stigedalen.

Møtte en vegg av snø

MARTE BJØRLO

Langs E39-strekningen kjører det daglig en nattbuss fra Oslo til Måløy.

Det var om lag 20 passasjerer på bussen da den møtte snøveggen midt på E39.

– Det var jo ganske tidlig på morgenen, så jeg satt og halvsov når bussen plutselig bråbremset. Da oppdaget jeg at det hadde havnet et stort snøskred midt i veien, sier passasjer Simon Standal Pavelich.

– Kunne gått mye verre

Ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo, sier han først og fremst er glad for at ingen personer ble tatt av snøskredet.

- Dette kunne gått veldig mye verre, så her var det snakk om flaks og uflaks, sier Bjørlo.

Han legger til at skredet har gått på en veistrekning som er en viktig innfartsåre til og fra Nordfjord.

- Dette er en strekning vi vet er rasutsatt, og nå ser vi behovet for å få rassikret veien. Slike hendelser har skjedd før og vil skje igjen på grunn av terrenget i området, sier Bjørlo.

Ordføreren ber lokalbefolkningen om å følge med på vær- og veimeldinger, og understreker at håndteringen av raset har gått greit.