Stortingspresidenten: Skal gi skriftlig svar til Stortinget

Torsdag ga Eva Kristin Hansen sin versjon av pendlersaken til de parlamentariske lederne. Det skjedde bak lukkede dører.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen i Vandrehallen på Stortinget torsdag.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Stortingspresident Eva Kristin Hansen sier at hun vil redegjøre for Stortinget i et skriftlig svar.

Det ble klart etter et halvannen time langt møte med de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag formiddag.

– Jeg har fortalt om hele min bakgrunn, hvordan jeg har bodd og levd. Brettet ut om familielivet mitt. Det har vært veldig privat, sier Hansen idet hun treffer pressen etter møtet.

Hun legger til at Frp-leder Sylvi Listhaug stilte «mange krevende spørsmål» som hun nå skal besvare skriftlig.

Hansen sier at hun ikke har vurdert å trekke seg, men at dette er opp til stortingsrepresentantene.

– Dere får høre med dem, sier hun.

To kjernespørsmål fra Frp

Som sagt, så gjort.

– Det er to kjernespørsmål, sier Sylvi Listhaug til Aftenposten, og legger til hvilke:

Hvorfor meldte hun ikke flytting til Ski i 2014 da hun giftet seg og kjøpte seg inn i boligen til mannen?

Hvorfor hun meldte flytting først to dager etter at hun ble meldt inn i presidentskapet i 2017?

– Hvorfor gjorde hun det ikke fjorten dager før, eller ett år før? spør Listhaug.

Andre partitopper var avventende etter møtet.

– Jeg opplever at hun har en klar forklaring på hvordan denne situasjonen oppsto. Så skal hun redegjøre skriftlig på det. Det vil være lettere for meg å gå inn på dette i etterkant av redegjørelsen. Men jeg mener forklaringen hennes er troverdig, sier SV-leder Audun Lysbakken til Aftenposten.

På spørsmål om han fortsatt har tillit til Hansen, svarer han:

– Vi har selvsagt som utgangspunkt at vi har tillit til den stortingspresidenten vi har valgt.

Heller ikke Venstre-leder Guri Melby ville trekke noen klare konklusjoner etter møtet med Hansen.

– Vi ønsker ikke å forhåndsdømme folk. Nå må vi få alle kortene på bordet. Det er fint at vi får en skriftlig redegjørelse nå, sier hun til TV2.

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, legger også vekt på den kommende skriftlige forklaringen.

– Stortingspresidenten har varslet at hun vil komme med en skriftlig redegjørelse til Stortinget. Vi tar det til etterretning, sier hun til Aftenposten.

Arnstad legger til at Senterpartiet fortsatt har tillit til Eva Kristin Hansen.

– Må gjøre opp for seg

Flere politikere ga etter møtet uttrykk for uro omkring effekten av alle pendlersakene.

– Hele pendlerboligsaken er alvorlig nettopp fordi folk skal kunne stole på at stortingsrepresentantene ikke har bedre ordninger enn strengt tatt nødvendig, sier Lysbakken.

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen, som kom inn på Stortinget i høst, sier at man sitter igjen med et inntrykk av at "holdningen til Stortingets tillit i befolkningen er tynnslitt».

Frp-leder Listhaug sier at også stortingspolitikere må stå til ansvar for sine handlinger.

– Når vi ser andre omtale misforståelse med Nav og andre, er det ingen mercy der. Det blir ikke godtatt. Bryter du et regelverk, må du gjøre opp for deg, selv om det er en misforståelse, sier hun.

Les også Stortingspresidenten fikk gratisbolig med leieverdi på minst 380.000 kroner selv om hun bodde 29 km unna

– Trenger bare 34 stemmer for å kreve avgang

Dersom Hansen ikke klarer å overbevise stortingsrepresentantene, kan hun bli tvunget til å gå av.

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen sa til Klassekampen torsdag morgen at hun vurderer å fremme et forslag om å velge en ny stortingspresident. Kun 34 representanter trenger å stemme ja på forslaget for å tvinge frem Hansens avgang, påpeker hun.

– Ifølge Stortingets forretningsorden er det slik at hvis én femtedel av Stortinget krever det, blir det nyvalg av president, sier Martinussen.

Hansen kan i så fall bli valgt på nytt dersom hun får den samme støtten som sist.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker foreløpig ikke å ta stilling til avsløringene rundt Hansens bruk av pendlerbolig. Han sier til TV2 torsdag morgen at dette er noe Stortinget må avgjøre. Samtidig er han tydelig på at dette er en uheldig sak.

– Jeg tror alle ser at enhver sak er uheldig. Det er helt åpenbart. Da må de oppklares og opplyses, og det har jeg tillit til at hun gjør, sier Støre.

Riksrevisjonen skal granske

Aftenposten har de siste månedene avslørt hvordan flere stortingsrepresentanter har fått gratis bolig i Oslo selv om de har eid boliger innenfor en radius av 40 kilometer fra Stortinget.

Torsdag ble det klart at Riksrevisjonen skal granske pendlerboligsakene.

Presidentskapet bestemte tidligere i høst at det bare var reglene for selve ordningen med politikernes pendlerboliger som skulle granskes av et eksternt utvalg.

Men torsdag formiddag snudde presidentskapet. Svein Harberg forsikret om at også enkeltsakene skal granskes.

Sa at hun hadde misforstått

Tirsdag avslørte Adresseavisen at Eva Kristin Hansen hadde pendlerbolig i Oslo samtidig som hun eide bolig i Ski like utenfor hovedstaden.

Hun kjøpte seg inn i mannens tomannsbolig på Ski i 2014. Men først i 2017, to dager etter at hun var blitt del av presidentskapet på Stortinget, meldte hun adresseendring til Folkeregisteret.

For en drøy måned siden rykket hun opp til å bli stortingspresident og dermed nest etter kongen i rang i Norge.

Hansen har forklart at hun trodde hun var innenfor regelverket og at hadde misforstått at hun ikke hadde krav på pendlerbolig i de tre årene fra 2014 til 2017.